Fleetcorp gaza bastı;2021 için 3 milyar tl aktif büyüklük hedefi açıklandı

21 Eylül 2017, 13:29

Operasyonel filo kiralama, ilk ortaya çıktığı zaman dilimine göre neredeyse 20 yıllık bir süreci tamamlamış durumda...

Sektörün aktif büyüklüğü 25 milyar TL, müşteri sayısı 65 bin ve toplam araç parkı da 340 bin seviyesinde. 2010-2017 döneminde yıllıklandırılmış artışın %18 olması da dikkat çekiyor. Aynı dönemde GSYİH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) büyümesinin ise %2-%4 arasında kaldığı ifade ediliyor. Fleetcorp CEO’su Dr. Barbaros ÇITMACI “Filo kiralamada en büyük motivasyon, aylık sabit taksitlerle maliyetlerini kontrol eden, parasal ve beşeri sermayesini esas işine yönlendirmek isteyen kurumların varlığı... Biz, Fleetcorp olarak müşterilerimizi iş ortaklarımız olarak tanımlıyoruz.” diyor.



Kuveyt merkezli bir yatırım holding kuruluşu olan The International Investor, kısaca TII'ın sahibi olduğu Fleetcorp, bugün müşterilerine 3 farklı ürün paketiyle araç sayısı sınırlaması olmaksızın 12 aydan 48 aya kadar çok kapsamlı bir kiralama hizmeti sunuyor. Sektördeki pazar payı yüzde 7 olan ve operasyonel filo kiralamada ilk 5 oyuncu içinde yer alan şirket, online raporlama ve i-fleet sistemiyle müşterilerine hem takip kolaylığı hem de maliyet kontrolü avantajı sağlıyor. Fleetcorp CEO’su Dr. Barbaros ÇITMACI, sektörün otomotiv merkezli yalnız finansal hizmetler yaklaşımıyla yönetilmesi gerektiğini, yatırım riski kadar finansal risklerin de ön planda olduğunu ifade ediyor. Filo kiralamada avro cinsinden kullanımın %80-%90’larda olduğunu; araçların kur geçişkenliği içermesine rağmen ikinci el tarafında önemli ölçüde TL olarak fiyatlandığını belirten ÇITMACI filo kiralamanın; distribütör, servis ve satış sonrası, banka, ikinci el, ihale firmaları, müşteri, sigorta, ekspertiz gibi aktörleri içeren bir eko-sistem koordinasyonu olduğunun altını çiziyor. Sektör, yıllık bazda satılan her 4 binek aracın 1’ini almakta; ikinci el tarafında ise her 40 araçtan 1’inin satışını gerçekleştirmekte.



Barbaros ÇITMACI “Filo kiralama artık ‘fiyattan maliyete’ geçişi desteklemeli ve bu yaklaşımın karşılık bulduğunu görüyoruz. 4.500’e yaklaşan müşteri portfoyüyle Fleetcorp, 61 ilden hacim yaratmış durumda. Önümüzdeki dönemde ajandayı belirlerken otomotiv sektörünün getirdiği elektrikli/hybrid araçlar, benzin-dizel dengesi ve 2020 sonrasında da otonom araçlar gibi faktörlerin etkilerini ele almak gerekiyor. Ayrıca şirketlerin daha etkin çalışmak bazında araç paylaşımı dahil yöntemleri uygulamasıyla mobilite ön planda olacak.” diyor. ÇITMACI, finansal tarafta ise piyasa riskini kontrol etmek için türev ürünlerin, IFRS/TFRS uygulamalarının çok daha fazla konuşulacağını ve sermaye piyasası ihraçlarıyla fonlama çeşitlendirilmesinin şart olduğunu, VDMK dahil ürünlerde ihraççılar arasında filo kiralama sektör oyuncularının da yer alması gerektiğinin altını çiziyor.



Fleetcorp, sektörün gösterdiği büyümeye paralel bir büyüme gerçekleştirme hedefi ile yoluna devam ediyor. 23 bin adetlik filoya sahip olan şirketin, büyüme planında 2021 sonu için araç parkını 42 bine, aktif büyüklüğünü ise 1,2 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkarmak yer alıyor. Fleetcorp böylece tamamen organik büyümeyle sektörde ilk 5 arasında, yüzde 100 yabancı sermayeli şirketler arasında da ilk 3 oyuncu içinde kalmayı amaçlıyor.