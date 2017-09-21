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Kordsa, lastik güçlendirme sektörünü odağına alan ITEC fuarına katıldı

Kordsa, lastik güçlendirme sektörünü odağına alan ITEC fuarına katıldı

Tarih 21 Eylül 2017, 13:19

Güçlendirme Devi Kordsa 13-14 Eylül tarihlerinde Akron, Ohio’da gerçekleşen ITEC in Focus konferansına katıldı.

ITEC in Focus’un bu seneki ana konusu lastik güçlendirme sektörü oldu. Konferans sponsorları arasında yer alan Kordsa açtığı stand ile sektörün önde gelen katılımcıları ile yenilikçi lastik güçlendirme çözümlerini ve iş ortaklıkları konusunda yaklaşımlarını, deneyimlerini paylaştı.

Sektörün önde gelen kimyagerlerinin, tasarımcılarının, mühendislerinin, Ar-Ge ekiplerinin, test uzmanlarının, üretim müdürlerinin ve diğer sektör profesyonellerinin katıldığı ITEC in Focus 2017 konferansının bu seneki odağı lastik güçlendirme sektörü oldu. Katılımcılar 2 günlük konferans süresince güçlendirme malzemeleri, karıştırıcılar, ekipman, kimyasallar, tasarım ve diğer birçok önemli konudaki son teknolojiler ve gelişmeler hakkında konuşmaları dinleme ve konuşmacılarla fikir alışverişinde bulunma şansını yakaladılar.

Konferans ziyaretçilerini standında ağırlayan Kordsa, yenilikçi ve sürdürülebilir güçlendirme çözümlerini paylaştı. Mevcut iş ortakları ile birlikte yaptıkları çalışmaları ve elde ettikleri başarılı sonuçları aktaran Kordsa güçlendiricileri, sektörün önde gelen firma temsilcilerine Kordsa’nın sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyiminin yanı sıra bugün ve gelecek için birlikte nasıl çözümler ve uygulamalar geliştirebileceğini anlatma fırsatı da buldu.

 

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