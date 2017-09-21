Anadolu Motor İtalyan Landini traktörlerini artık Türkiye'de üretecek

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21 Eylül 2017, 10:36

Anadolu Grubu, otomotiv sektöründeki faaliyetlerini traktör yatırımıyla genişletiyor. Grubun 50 yıl önce kurulan iştiraki Anadolu Motor, 135 yıllık traktör şirketi İtalyan Argo Tractors ile ortaklık anlaşmasına istinaden Anadolu Landini ismi ile yeni bir şirket kurarak traktör üretimine başlama kararı aldı.

Anadolu Grubu ve iştiraklerinin yatırım yapacağı Anadolu Landini ortaklığında ilk yıl bin adet traktör üretilmesi planlanıyor. Anadolu Motor’un Şekerpınar’daki modern tesislerinde üretilecek olan traktörler, 3 silindirli ve 50-75 beygir gücünde motorlara sahip olacak.Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, son yıllarda özellikle otomotiv alanında büyük sanayi yatırımlarına imza attıklarını belirterek; “Türkiye pazarının ihtiyaçlarını iyi analiz ettiğimize ve her zaman doğru işbirlikleri yaptığımıza inanıyoruz. Isuzu’dan sonra şimdi de Argo Tractors ile önemli bir dünya markası olan Landini traktörleri 14 milyon TL’lik başlangıç sermayesi ile ülkemizde üretmeye başlayacağız. Bu işbirliği ekonomimize ve çiftçimize büyük katkı sağlayacak ”dedi.İtalyan Argo Tractors ile yapılan anlaşmanın Anadolu Motor’un “Tarım endüstrisinin teknoloji firması” olma misyonunun önemli bir göstergesi olduğunu belirten Koçak, “Hedefimiz Anadolu Motor’un dünyada en son gelişmeleri Türkiye’ye getiren, uygulayan bir firma olması. Bunu hem üretimle hem de yurt dışında yapacağımız işbirliklerini artırarak gerçekleştireceğiz” diye konuştu.Anadolu Motor Genel Müdürü Serkan Eriş ise tarım sektörüne verdikleri önemi belirterek “Anadolu Motor olarak yarım asırdır gerek motor üretimi gerekse Landini, Honda gibi küresel markaların distribütörlüğünü yaparak Türk çiftçisine modern ve ileri teknoloji ürünleri sunuyoruz. Uzun yıllardır distribütörlüğünü yaptığımız Landini traktörlerini ülkemizde üretmeye başlayacağımız için çok heyecanlıyız. Bahçe ve tarla tarımına uygun dört yeni modelden oluşan bir serinin üretimine başlayacaklarını belirten Eriş, “Traktörlerimiz 3 silindirli, 50 – 75 beygir gücüne sahip olacak. Beş yıl sonunda 6 bin traktör üretmeyi planlıyoruz. Ürettiğimiz traktörleri sadece Türkiye’de değil dış pazarlara da sunarak ihracat gücümüzü arttıracağız. Bunun ile birlikte İtalya’dan ithal ettiğimiz diğer modellerin satışına devam edeceğiz ”dedi.Anadolu Motor’un tarım alanındaki gelecek hedeflerine de değinen Eriş, “Anadolu Motor olarak, ürün portföyümüzü daha güncel teknolojilerle genişletmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Örneğin dünyada ilk kez otomatik şanzımanlı çapa makinesini kendi Ar-ge ekibimizle geliştirerek çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırdık. Güçlü markalarımız, kaliteli servis anlayışımız ile yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda müşterilerimizin daima yanındayız.