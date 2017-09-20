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GEFCO, 2017 ilk yarı büyüme rakamlarını açıkladı

20 Eylül 2017, 17:29

GEFCO Grubu, 2017'nin ilk yarısında 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,9 artış ile 2,262 milyar Euro ciro elde etti. Şirketin 2017 ilk yarı FAVÖK oranı ise 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 25,8 artarak yaklaşık 115 milyon Euro'ya ulaştı.

2017 yılının ilk yarısında 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 2,262 milyar Euro ciro elde eden Gefco Grubu’nun bu artışı; Avrupa otomobil piyasasının canlanmasından, Avrupa ekonomisinin güçlenmesinden ve global müşteri portföyünü artırma hedefinin sürdürülmesinden kaynaklanıyor.



Yılın ilk yarısındaki FAVÖK (Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr) oranı 2016 yılının ilk yarısına göre yüzde 25,8 artış göstererek 114,8 milyon Euro'ya ulaştı. Firmanın kârlılığındaki bu önemli gelişme, satın alma yönetimini optimize etmeye ve sabit masrafları azaltmaya yönelik sürdürülen proaktif şirket politikasının sonucu olarak görülüyor. Grubun "asset-light" iş modeli de şirketin düşük maliyetli yönetimine katkı sağlıyor.



2017 yılı ortasında GEFCO’nun FAVÖK'teki yüzde 25,8'lik büyümeyle birlikte 2016 yılında sergilenen operasyonel ve finansal performansın pozitif trendini devam ettirdiğini vurgulayan GEFCO Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Luc Nadal “Gelirlerdeki yüzde 1,9'luk artış mevcut müşterilerimizle olan ilişkilerimizin gücünü ve yüzde 6'lık bir artışa ulaştığımız yeni müşteri portföyümüzde sağladığımız güçlü ticari performansımızı ortaya koyuyor" dedi.

En zorlu lojistik sektörlerinden biri olan otomotiv endüstrisinde edinilen 65 yılı aşkın tecrübesiyle GEFCO Grubu, karmaşık tedarik zincirlerini yönetmek ve optimize etmek için dünya çapında faaliyet gösteriyor. 2017 senesinde imzalanan yeni sözleşmeler de bu uzmanlığın kanıtı.

GEFCO Grubu’nun İngiltere'de BMW ile, Arjantin'de Rosario ve Buenos Aires fabrikaları için Volkswagen ile ve Orta Avrupa'da ikinci el otomobillerin e-ticaretinde lider konumdaki Auto 1 ile kurulan genişletilmiş iş birlikleri bulunuyor. GEFCO’nun bu iş birlikleri, yeni otomobiller ve motosikletler için araç sürme, stoklama gibi hizmetlere ve ilk kullanım ömrünü tamamlayan araçların filodan çıkarılmasına yönelik çözüm örnekleri olarak gösteriliyor.





