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ZF, artan Ar-Ge yatırımlarına rağmen 2017 yılının ilk yarısında kârını artırdı

20 Eylül 2017, 16:40

ZF Friedrichshafen AG, 2017 yılının ilk yarısında cirosunu ve kârlılığını artırmayı sürdürdü. Toplam ciro 18,3 milyar avro olarak gerçekleşirken şirketin vergi öncesi kârlılığı da 1,2 milyar avroyu buldu.





ZF böylece Ar-Ge’ye yönelik artan harcamalarına rağmen vergi öncesi kârlılığını %6,6’ya çıkarmış oldu. Aynı zamanda TRW’nin satın alınmasından dolayı oluşan borçların 684 milyon avroluk kısmını da ödemeyi başardı.



Konuyla ilgili ZF CEO’su Stefan Sommer şunları söyledi: “ZF olarak yılın ilk yarısında geleceğe yönelik yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Elektro-mobilite ve otonom sürüş alanındaki çalışmalarımızı da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Artan kârlılığımız ve sağlam nakit akışımızın yanı sıra teknolojik portföyümüzü tamamlamaya yönelik oluşturduğumuz ortaklıklarla da hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.”



ZF, 2017 yılının ilk yarısında 18,3 milyar avroluk satış gerçekleştirdi. Bu da geçen senin ilk altı ayına kıyasla %2,7’lik bir artışa yani 481 milyon avroya karşılık geliyor. Kur etkileriyle şirket hisselerinin alım ve satımı dengelendiğinde şirketin büyümesinin %3 oranında gerçekleştiği görülüyor.



Vergi öncesi kârlılık 2017’nin ilk yarısında 1,2 milyar avroyu bulurken (2016’da 1,1 milyar avro olarak gerçekleşmişti) vergi öncesi kâr marjı da %6,6 olarak gerçekleşti (2016’da %6,3 olarak gerçekleşmişti). Konuyla ilgili ZF CFO’su Dr. Konstantin Sauer şunları söyledi: “Artan Ar-Ge, elektro-mobilite ve otonom sürüşe yönelik yatırımlarımıza rağmen bu sene kârımızı artırmaya devam ettik. Bunu hem TRW’nin satın alınması sonucunda oluşan sinerjiyle hem de operasyonel performansımızı artırarak başardık.” Vergi, yıpranma payı ve amortisman giderleri öncesi kârlılık (EBITDA) 2 milyar avroya ulaştı (2016’da 1,9 milyar avro olarak gerçekleşmişti). Bu da %10,8’lik EBITDA marjına karşılık geliyor (2016’da %10,7 olarak gerçekleşmişti).



Şirket hisselerinin alım ve satımı dengelendiğinde elde edilen serbest nakit akışı 322 milyon avro olarak gerçekleşti (önceki yıl 401 milyon avro olarak gerçekleşmişti). Bu da TRW’nin satın alınmasından dolayı oluşan borcun 684 milyon avroluk kısmının ödenerek toplam borcun 7,6 milyar avroya inmesini sağladı. Aynı zamanda özvarlıklar %2 artarak toplamda %23’e yükseldi.



ZF, 2017 yılını dengeli biçimde kapatacağını öngörüyor. ZF CFO’su Sauer sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sene sonu itibariyle %6’nın üzerinde EBIT ve %10’un üzerinde EBITDA marjları öngörüyoruz. 2017 sonu satış rakamlarımızın 36 milyar avroyu geçeceğini tahmin ediyoruz.”



