ZF ve WABCO, 2017 CLEPA İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü

Anasayfa » Dünya

20 Eylül 2017, 16:05

Ticari araçlara yönelik Kaçış Manevrası Asistanı prototipi, Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Derneği'nden ödül aldı.

ZF Friedrichshafen AG ve WABCO Holdings Inc. (NYSE: WBC)’in kısa bir süre önce ortaklaşa geliştirdikleri ve ticari araçlar için devrim niteliği taşıyan çarpışmaları önlemeye yönelik Kaçış Manevrası Asistanı (EMA), CLEPA tarafından 2017 İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. EMA prototipinde, ZF'nin aktif direksiyon teknolojisi ile birlikte WABCO’nun kamyon ve tırlara yönelik fren, denge kontrol ve araç dinamiği kontrol sistemleri yer alıyor. Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Derneği CLEPA, 100’ün üzerinde üye şirketi ve 20'den fazla ulusal ve Avrupalı ticari derneği bünyesinde bulunduruyor.2017 CLEPA İnovasyon Ödülü; Çevresel Etkiler, Emniyet, Bağlantısallık, Otomasyon ve İş Birliği kategorilerindeki lider otomotiv tedarikçileri ve araç üreticileri tarafından geliştirilen yenilikçi teknolojilerin ve çözümlerin üstün başarısını ödüllendiriyor. CLEPA’nın sektörün uzman isimlerinden oluşan uluslararası jürisi, Kaçış Manevrası Asistanı teknolojisini Emniyet ve İş Birliği kategorilerinde değerlendirdi. Avrupa genelindeki 31 üreticinin toplamda 56 teknolojik inovasyonunu değerlendiren jüri şu kriterleri baz aldı: Başarma tutkusu, teknolojinin pazara uygunluğu, etkisi ve kalitesi.CLEPA Başkanı Roberto Vavassori konuyla ilgili şunları söyledi: “Söz konusu mobilite olduğunda yol emniyeti bizim politik ve teknolojik gündemimizin en başında gelir. WABCO ve ZF tarafından geliştirilen bu inovasyon gösteriyor ki yol emniyeti sadece binek araç ve motosikletlerle sınırlı kalmayıp, ticari araçları da kapsıyor. Bu inovasyon ayrıca, otomotiv tedarikçileri arasındaki iş birliğinin başarıya ve daha iyi bir mobiliteye zemin hazırlayabileceğini gösteriyor.”ZF'de Araştırma ve Geliştirme Bölümü Başkanı olan Dr. Harald Naunheimer şunları ilave etti: “ZF ve WABCO tarafından ortaklaşa geliştirilen Kaçış Manevrası Asistanı ile kazanılan bu başarı, emniyetin tüm araç sürücülerini ve yolcuları kapsayacak şekilde artırılabileceğini gösteriyor. Bu teknoloji aynı zamanda ZF’nin kazaların olmadığı bir otomotiv dünyasını hedefleyen “Vision Zero” vizyonuna bağlılığını da ortaya koyuyor.”WABCO Mühendislik Başkan Yardımcısı Dr. Christian Brenneke ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kaçış Manevrası Asistanı ile dünya genelinde tanınan ve prestijli bir dernek olan CLEPA'dan 2017 İnovasyon Ödülü'nü almak bizi fazlasıyla onurlandırdı. Kaçış Manevrası Asistanı prototipi, WABCO’nun ve ZF'nin ticari araçlar için gelişmiş emniyet teknolojileri üretme alanındaki liderliğini ortaya koyuyor. EMA, WABCO’nun fren ve denge kontrol sistemleri ile ZF’nin aktif direksiyon teknolojisini ilk kez bir araya getirerek ticari araçları kapsayan otonom sürüş alanında önemli bir adım daha atılmasını sağlıyor.”

1.) ZF ve WABCO’nun kısa bir süre önce ortaklaşa geliştirdikleri ve ticari araçlar için devrim niteliği taşıyan çarpışma önleme sistemi Kaçış Manevrası Asistanı (EMA), CLEPA tarafından 2017 İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Fotoğraftakiler (soldan sağa): Dr. Thomas Dieckmann (WABCO'da Üstün Geliştirme Lideri), Roberto Vavassori (CLEPA Başkanı) ve Dr. Gerhard Gumpoltsberger (ZF'de Kıdemli Test ve Yenilik Yönetimi Müdürü).

2.) ZF ve WABCO, ticari araçlar için devrim niteliğindeki Kaçış Manevrası Asistanı (EMA) emniyet teknolojisinin prototipini geliştirdi. Bu sistem, otomotiv endüstrisinde ilk defa aktif fren ve direksiyon teknolojilerini bir arada kullanarak arkadan çarpma sonucu oluşabilecek kazaları önlüyor.

İlk kez Haziran 2016'da sergilenen Kaçış Manevrası Asistanı, WABCO’nun en gelişmiş radar güdümlü çarpışma önleme sistemi OnGuardACTIVE™ teknolojisinden faydalanıyor. Bir radar sensörü, trafikte sabit duran veya hareket halindeki araçları tespit ederek sürücüyü gerçekleşmesi muhtemel arkadan çarpmalar konusunda görsel, sesli ve titreşim yoluyla sinyaller göndererek uyarıyor. Sistem, arkadan çarpmayla oluşacak bir kazanın ne sürücü ne de otonom frenleme sistemiyle önlenemeyeceğini tespit ederse Kaçış Manevrası Asistanı devreye girerek sürücünün engel teşkil eden aracın yanından emniyetli bir şekilde geçip kullanmış olduğu kamyon veya tırı durdurabilmesini sağlıyor. Bu gibi durumlarda EMA'nın çarpışma önleme sistemi, WABCO'nun elektronik fren sistemi (EBS), gelişmiş acil fren sistemi (AEBS), elektronik denge kontrolü (ESC) ve araç dinamiği kontrol sistemleri ile ZF'nin elektro hidrolik ReAX direksiyon sistemini birbirine bağlayarak kazaların önüne geçilmesini sağlıyor.