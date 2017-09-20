GAZ GRUP, İzmir'de ''GAZel NEXT'' ve ''GAZon NEXT''i tanıttı

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20 Eylül 2017, 15:37

Avrupa'nın en büyük ticari teknoloji üreticilerinden biri olan ve 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan, Rusya'daki çokyönlü sanayi gruplarında öncü olan dev 'Bazovıi Element' grubuna ait olan 'GAZ GRUP', İzmir'de gerçekleşen 86-cı Uluslararası Fuar'da, şirketin 'GAZel NEXT' ve orta tonajlı 'GAZon NEXT' isimli kamyonet serisini tanıttı.



“GAZel NEXT” komple metal panelvanı

“GAZon NEXT” orta tonajlı kamyon



«GAZ GRUP» Türkiye’de

Komple metal ''GAZel NEXT''panelvanı üzerindeki özel amaçlı araçlar – ambulans ve iş atölyesi- ve “GAZon NEXT” adlı orta tonajlı yakıt tankeri, “GAZ GRUP''unun sergisinin merkezi olmuştur. Bu yeni araçlar, tasarıma ve teknoloji donanıma yönelik modern yaklaşımı, aynı zamanda özel amaçlı araç oluşturmakta 200den fazla versiyon imkanını, sergilemektedir.“GAZel NEXT” komple metal panelvanı iki çeşit olarak üretilir: ''GAZ GRUP'' standında tanıtılan, üzerine ambulans ve servis atölyesi yerleştirilen: 1- yük vagonu ve 2- yük ve yolcu kombi vanı. Yük vagonu kasasının hacmi 13,5 metre küp olup, bu “GAZel” şirketinin önceki modellerinden yüzde 30'dan fazlasını oluşturmaktadır. Yük bölmesine rahat erişim, indirme ve boşaltma süreçlerini maksimum hızlandırmaya, imkan verir. Arka kapılar ara durumda– 90 derecelik, tam açıldığında da: 270 derecelik açı- ile sabitlenir, böylece kısıtlı şehiriçi alanlarında bile taşıyıcıya hareket özgürlüğü sağlar. Aracın temel donanımına, kasayı hasar ve çizilmekten koruyan yüksek kaliteli plastikten imal edilmiş yan duvar kaplaması, ayrıca özel sugeçirmez, aşınmayı engelleyen, tam yüzey kaplaması dahil edilmiştir.Yük& yolcu kombi vanı ''GAZel NEXT'', içinde yedi yolcunun ve 9,5 metreküp hacmindeki yükün taşınabilmesi ile hem kamyon, hem de konforlu bir mikrobüsün avantajlarını birleştirir. Geniş sürgülü kapı sayesinde salonun arka kısmına rahat girilir. Arka sıradaki koltuklar katlanarak konforlu bir yatak haline dönüşebilmektedir. Aracın temel donanıma Webasto ısıtma sistemi kurulmuştur.“GAZel NEXT’in” kasası çinko kaplı çelikten, ayrı bölümleri de yüksek kaliteli fibercamdan yapılmıştır. Bunlar aracın verimliliğini ve paslanmaya karşı dayanıklılığını arttırmaktadır. Hacmi 80 litreye kadar yükseltilen yeni plastik yakıt deposu, bir defada doldurulan yakıt miktarını arttırmayı sağlamıştır. Çerçeveye yerleştirilen amplifikatörler tüm aracın sağlamlığı ve güvenliğini artırmıştır.İki manivelalı bağımsız ön süspansiyon, kremayer direksiyon sistemi, çift güçlü fren sistemi, ferah ve rahat sürücü kabini, 5 ayarlama modüllü koltuk, aracın mükemmel bir şekilde sürüşünü, konfor ve güvenliğini sağlar.Bu aracın temeline sanayi amaçlı van ve buzdolabı, damper kasa ve tamir atölyesi, ambulans, seyyar büfe/food truck yerleştirilebilir.“GAZon NEXT”– şehiriçi ve şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yeni nesil orta tonajlı bir kamyondur. Aracın şasisi kateforez kaplama sayesinde korozyondan korunur. Özel bölümlerin yerleştirilmesindeki basitlik, “GAZon NEXT”in şasisi üzerine çeşitli teknik modifikasyonlar yaratmaya imkan verir, örneğin damper, kombine yol araçları, gıda ve yakıt depoları, onarım atölyeleri ve konteynerler. Araç iki çeşit kabin ile - standart (üç kişilik) ve iki sıralı (yedi kişilik) - ve iki tür tekerlekarası ile – standart ve uzun- üretilir. Aracın yük kapasitesi 5 tona kadardır, tam ağırlığı ise – 8,7 ton.''NEXT'' ailesindeki orta tonajlı kamyonların yapımında dünyanın öndegelen teçhizatçıların ünite ve parçaları kullanılır: ZF direksiyon, Tenneco amortisörleri, Wabco fren sistemi elemanları, ayarlanan CSA Castellon direksiyon borusu, ZF debriyajı, Takata güvenlik kemeri, Delphi iklim sistemi. Modern dizel motoru ЯМЗ-534 150 lt/s gücü ile döndürme torkunu 490 Nm kadar hızlandırır ve çok yüksek bir verimliliğe, mükemmel çekim-dinamik özelliklere sahiptir.Araç, ön ve arka tekerlerdeki diskli fren mekanizması ile etkili bir havalı fren sistemiyle donatılmıştır. Entegre direksiyon mekanizması yüksek düzeyde bilgi ve zahmetsiz bir direksiyon hakimiyeti sağlamaktadır. Ön süspansiyon uzatılmış yay, hidrolik teleskopik amortisörler ve denge çubuğuna sahiptir, böylece araç yumuşak hareket eder, yüksek hızla giderken de çok iyi bir yol tutuşu elde eder.Aracın temel donanımı ABS, ASR (anti-patinaj sistemi) ve hız kontrol düzeni içermektedir.Bugün “GAZ Grubu”, tek sıra ve iki sıra kabinli yandan yüklemeli araçlar, özel teknikli çeşitli şasiler, 13.5 metre küp kasa hacmi olan yük vagonları ve yük&yolcu kombi vanları içeren çağdaş model bir otomobil serisi oluşturmaktadır. Genellikle, Türkiye’de tanıtılan GAZ tekniği ile, 200den fazla versiyonda özel amaçlı araç kurulabilir.Türkiye’deki model cetvelinde, tüm araçlar Sakarya'da bulunan “GAZ Grubu’nun” kendi montaj fabrikasında üretilir. Bu yıl Ağustos ayının başında komple metal yük vagonu ve “GAZel NEXT” kombi vanının yapımına başlandı. Araçların temel parçaları Rusya’dan temin edilmekle birlikte Türk tedarikçilerden de satın alınmaktadır. Türkiye’deki “GAZ’ın” fabrikasında üretilen ilk komple metal yük vagonları ve “GAZel NEXT” kombi vanları Türk pazarına bu sonbaharda satışa sunulacaktır.''Bizim hedefimiz 2022 yıla kadar Türkiye’nin LCV pazarının % 5 payını elde etmek, satış noktalarının sayısını 50ye kadar yükseltmek ve Türk piyasasındaki bizim araçların tür cetvelini arttırmaktır. Hedefimiz oldukça büyük, fakat biz eminiz ki kaliteli ürün, lokal montaj ve doğru tanıtım ister ticari müşteriler için, ister Türkiye'nin büyük kamu şirketleri ve tasarımları için “Doğru Seçimin Otomobili” olmaya yardımcı olacaktır.