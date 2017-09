IVECO İnşaat ve ağır hizmet uygulamalarında iddialı

Anasayfa » Ağır Ticari

20 Eylül 2017, 14:50

IVECO Türkiye, İstanbul’da gerçekleştirdiği etkinlikte inşaat ve ağır hizmet uygulamalarına yönelik ürettiği kamyonları ve yenilikçi teknolojileri tanıttı.



Istanbul’da Anadolu yakasında bulunan bir maden ocağında düzenlenen etkinlikte IVECO Türkiye yetkilileri ürünler hakkında detaylı açıklamalarda bulundular. IVECO’nun off road segmentinin güçlü modeli Trakker, IVECO markasının ağır görev aracı Astra ile tanıtım sırasında test sürüşü yapma imkanı sundular. Etkinlikte ayrıca 1 adet çift kabin Daily 4x4 de sergilendi.“IVECO 3,5 ton segmentinden ağır vasıtaya kadar çok geniş bir ürün gamına sahip bir marka. IVECO markasını diğer bir çok markadan ayıran önemli özelliklerden biri de sadece ticari araç üreten bir marka olması. IVECO rekabet ettiği her segmentde iddialı, off-road, inşaat segmenti de iddialı olduğumuz segmentler. Off road serimizde 4x2’den 8x8’e kadar her misyona göre ürünümüz var. En ağır görev aracımız Astra. Astra’yı dünyanın en zor coğrafyalarında en ağır koşullarda çalışırken görebilirsiniz. Türkiye’de Astra’lar daha çok maden ocaklarında kullanılıyor. Türkiye’de şu anda yaklaşık 140 adet Astra madenlerde sorunsuz bir şekilde görev yapıyor. Damper ve mikser misyonları için konumlandırdığımız aracımız ise Trakker. Trakker 8x4 500 hp’leri damper ve Trakker 8x4 410 hp’leri mikser misyonları için sunuyoruz. Şu anda Türkiye’de off road görevlerde kullanılan yaklaşık 500 ader Trakker kamyon var. Satış sonrası servis ağımız yaygın, yedek parça bulunabilirliğimiz çok yüksek.”Ayakta Soldan SağaTarkan Özyönüm- Ağır Vasıta Ürün müdürüTülay Gürler- Pazarlama MüdürüRoberta Camatta- Genel MüdürMehmet Er – Sürücü Eğitim YöneticisiHakkı Işınak – Ağır Vasıta Satış MüdürüOturan Soldan SağaErkan Erşin – Hafif ve Orta Araç Satış MüdürüTansu Giz – Pazarlama ve Ürün Genel Müdür YardımcısıSuha Yılmaz - Hafif Araç Ürün MüdürüMustafa Er – Satış Sonrası Genel Müdür YardımcısıKorhan Yeşil - Off Road Araç Satış MüdürüTrakker 8x4 damper, Trakker 8x4 mikser, Astra 8x4 damper versiyonlarının tanıtıldığı etkinlikte damper versiyonları ile test sürüşü de yapıldı. Iveco ağır görev araçlarının en önemli üstünlüğü sadece SCR sistemine sahip olmaları ve dolayısı ile özellikle düşük devir ile kullanılan misyonlarda sık sık gerekli olan aktif rejenerasyon yolu ile DPF filtresi temizliğine gerek duymamaları.Trakker serisinde bulunan ürünlere genel olarak bakacak olursak, burada farklı yüklerin ve farklı çalışma ortamlarının gereklerine uygun çok sayıda seçenek görmekteyiz: 4x2, 4x4, 6x4 ve 6x6 dingil düzenli kamyonlar ve yine bu düzendeki çekiciler ile 8x4, 8x8 dingil düzenli kamyonlar.Trakker serisi araçlar 10mm’ye kadar çıkan şasi kalınlıkları ile, ülkemiz şartlarının gerektirdiği yüksek dayanıklılık değerlerini karşılayarak, inşaat, hazır beton ve agrega sektörlerinde sınıfındaki rakiplerinden ayrılmaktadır. Bu araçlar bahsi geçen sektörlerde çok uzun yıllardır hizmet verirken, şasilerinin olduğu gibi tüm ana komponentlerinin de sağlamlığıyla tanınmaktadır.Bu araçlar; hazır beton mikseri, beton pompası, vinç ya da damper gibi çeşitli görevler için, ülkemizdeki şartlara ve taleplere uygun olarak “misyona özel versiyonlar” halinde konfigure edilmektedir.Araçlar isteğe bağlı olarak yataklı veya yataksız, alçak veya yüksek kabin seçenekleriyle sunulmaktadır. Parabolik, yığma ya da havalı süspansiyon seçenekleri misyona uygun olarak seçilebilmektedir. Tüm bunların yanında, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok seçenekli bir opsiyonel donanım yelpazesi de aracın zengin standart donanımına ilaveten müşteriye sunulmaktadır.Trakker araçların, inşaat, hazır beton ve agrega sektörlerinde daha da önem kazanan özellikleri rakiplerine nazaran düşük dönüş çaplarıdır. Trakker, dar alanlarda, zaman zaman çok zorlu pozisyonlarda manevra yapmak zorunda kalan bu sektörün sürücüleri için üstün manevra kabiliyeti sunmaktadır.Araçlarda Eurotronic şanzıman standart olarak sunulmaktadır. Yüke ve yola göre en uygun vites seçeneğini otomatik olarak seçerek hem yakıt hem de baskı balata masraflarını düşüren Eurotronic şanzıman, sürücüye olağanüstü bir konfor sunduğu gibi, aynı zamanda sürücü hatalarından kaynaklanan motor, şanzıman ve diğer aktarma organı hasarlarının da önüne geçmektedir. Tiptronic kullanımda manevra ve off-road “mode”larına sahiptir.Yokuş Kalkış desteği (Hill Holder), damper versiyonlarda retarder gibi fonksiyonel özellikler de yine standart donanımda yer almaktadırCursor 13, 410HP ve 500 HP güçlü motorlar ile donatılan Trakkerlar’da motor freni 464 kW 2400 d/d güce sahip olup Trakker’lar sınıfında en güçlü motor frenine sahiptir.Şantiye şartları için tam çelik tampon, far koruma standard olarak sunulmaktadır. Trakker’larda ayrıca ön güneşlik de standard olarak sunulmaktadır.Yeni Trakker’larda üst yapı uygulamaları için daha çok fonksiyona ve esnekliğe sahip ara modul( expansion module) kullanılmaktadır.Kamyon Şase ( HD 9 serisi ), rijit kaya kamyonu ( RD Serisi ), belden kırmalı kaya kamyonu ( ADT Serisi ) ve ağır nakliye çekicileri bulunan ASTRA , HD 9 kamyon şase ürün gamında (Euro 6 Egzoz Emisyon Normunda şu an itibariyle 6 X 4, 8 X 4 ve 8 X 6 konfigurasyonlarını üretmektedir ) kendi sınıfında rakipsiz şase yapısı( 202.00 NM Şase Burulma Direnci ), yüksek motor gücü ( Iveco tarafından da kullanılan Cursor motorlar ve 500 ve 560 HP seçenekleri ), müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen çok geniş yelpazedeki ağır hizmet tipi versiyon seçenekleri ile rakiplerinden ayrılmaktadır. En ağır görevler için seramik debriyaj opsiyon olarak sunulmaktadır.Astra’lar farklı üst yapı uygulamaları için 4 farklı yüksek torklu PTO’lara sahiptir.On road araçların konforuna sahip olan kabinde karartmalı elektrikli kapı camları mevcut olup, kapı panelleri yıkanabilir ve ateşe dayanıklı malzemeden üretilmiştir.Kabin içini temizleme amaçlı hava bağlantı çıkışları mevcuttur.Astra, yalın üretim prensibi , rakiplerine göre daha yüksek teknik taşıma kapasitesi sunması , yıllardır Türkiye pazarında var olan IVECO ile büyük oranda parça uyumluluğu, Euro 6 egzoz emisyon normunda EGR’ siz (aktif rejenerasyon prosesine ihtiyaç duymayan), sadece SCR sistemi ile calısan motor yapısı gibi üstün özellikleri ile, 2016 yılından itibaren IVECO Arac San ve Ticaret A.Ş. çatısı altında satış ve satış sonrası hizmetleri ile sunulmaktadır.Iveco Araç Türkiye çapında 33 satış ve 55 satış sonrası noktası ile hizmet vermektedir.Çok geniş bir ürün gamına sahip olan Iveco hafif ticari araç segmentinde Daily, orta kamyonsegmentinde Eurocargo, ağır vasıta segmentinde Stralis ve Trakker’ı pazara sunmaktadır..CNH Endüstriel şirketinin bir parçası olan Iveco, hafif, orta ve ağır ticarî araçları, off-road kamyonları, şehiriçi ve şehirlerarası otobüs ve de itfaiye ya da off-road görevler gibi özel durumlar için savunma ve sivil koruma araçlarını tasarlıyor, üretiyor ve pazarlıyor. Iveco’nun dünya çapında 26,000’den fazla çalışanı, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin Amerika’da 11’den fazla ülkede en son teknolojileri barındıran araçların üretildiği üretim tesisleri, 160 ülkede, her bir Iveco aracının garantisi ve teknik desteği için 5,000 satış ve servis noktası var.