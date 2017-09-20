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Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortak kazancı 2 katına çıkarmayı hedefliyor

Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortak kazancı 2 katına çıkarmayı hedefliyor

Tarih 20 Eylül 2017, 14:24

Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, ortaklığının çalışmalarından elde edilen kazancı yılda 2 katına, 10 milyar avroya çıkarmayı hedefliyor.

İş birliklerini güçlendiren Renault, Nissan&Mitsubishi Motors’un açıkladığı “İttifak 2022” planına göre, üç şirketin ortak çalışmalarından elde edilen kazancın yılda 10 Milyar Euro’ya ulaşması hedeflenirken, 14 milyon araç satışı ile kombine finansal gelirlerin toplamda 240 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Renault, Nissan & Mitsubishi Motors’dan oluşan İttifak'ın Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, "Açıkladığımız stratejik planımız olan İttifak 2022 sonunda, yıllık ortak kazancımızı 10 milyar Euro’ya, yani iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak üzere, Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors; ortak platformlar, güç aktarım mekanizmaları ve yeni nesil elektrik, otonom ve internet bağlantılı teknolojilerdeki iş birliklerine ivme kazandıracak” dedi.

Paris / Tokyo 20 Eylül 2017- Satış hacmi ile dünyanın en büyük otomotiv grubunu oluşturan Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, iş birliklerini güçlendirmek ve 2022 yılına yönelik çok sayıda hedefi gerçekleştirmek üzere İttifak 2022 adında oluşturdukları yeni planın ayrıntılarını duyurdu. 6 yıllık İttifak 2022 Planı; Renault, Nissan & Mitsubishi Motors ortaklığının çalışmalarından elde edilen kazancı yılda iki katına (10 milyar Euro) çıkarmak hedefiyle yola çıktı.

İttifak 2022 Planı çerçevesinde; gerçekleştirilecek hedeflerle üç şirketin ortak çalışmalarından elde edilen kazancın yılda 10 milyar Euro’ya ulaşması beklenirken, 14 milyon araç satışı ile kombine finansal gelirlerin toplamda 240 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Dünyanın en büyük otomotiv grubunun Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, İttifak 2022 planını açıklarken, bugünün üye şirketler için tarihi bir gün olduğunu vurguladı. Ghosn, “Stratejik planımız olan İttifak 2022 sonunda, yıllık ortak kazancımızı 10 Milyar Euro’ya, yani iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors olarak, ortak platformlar, güç aktarım mekanizmaları ve yeni nesil elektrik, otonom ve internet bağlantılı teknolojilerdeki iş birliklerine ivme kazandıracağız. Planın sonunda, yıllık toplam satışlarımızın 14 milyonu aşması ve 240 milyar dolarlık gelir elde edilmesi bekleniyor” dedi.

Üye şirketler arasındaki artan iş birliğini simgeleyen İttifak'ın yeni logosunun ve online dünyada varlığının da başlatıldığını belirten Ghosn, sözlerine şöyle devam etti: "Bu plan üye şirketlerin büyüme ve karlılığını arttıracak. Üç özerk şirket olarak, tek şirket çatısı verimliliğinde iş birliği yaparak artan kazançlar oluşturmayı hedefliyoruz. 1999'dan itibaren iki üye ile yola çıkan İttifak, büyümeye devam ediyor. İttifak 2022 ile üç şirket veya daha fazlası ile de büyümeye devam edeceğimizi ispat edeceğiz.”

Dünyanın en büyük otomotiv grubunun açıkladığı 6 yıllık stratejik plana göre, 2022 hedefleri şöyle sıralanıyor:
•9 milyondan fazla aracın dört ortak platformu paylaşması

•Ortak güç aktarım mekanizmalarının toplam hacim oranını 1/3'ten 3/4'e çıkarmak (Ortak güç aktarım mekanizmaları kullanımı, toplam satışların yüzde 75'ine kadar genişletilecek.)

•Elektrikli, internet bağlantılı ve otonom teknolojilerinde ilave sinerjiler eklemek (İleri otonom sürüş sistemleri, araç bağlantı ve yeni taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılmasının yanı sıra paylaşımlı elektrikli araç teknolojilerinde de önemli bir büyüme planlanıyor.)

•Ortak Elektrikli Araç platformları ve parçaları fırsatını değerlendirerek, tamamen elektrikle çalışan 12 modeli piyasaya sunmak (2022 yılına kadar birden fazla segment için yeni ortak elektrikli araç platformları ve parçaları kullanan 12 yeni sıfır emisyonlu elektrikli araç piyasaya sunulacak. )

•Otonom sürüş (AD, Sürücüsüz Araç) teknolojisi ile çalışan 40 aracı piyasaya sunmak

•Robot sürüşlü yolculuk paylaşma hizmetlerinde söz sahibi olmak



 

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