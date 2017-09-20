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Goodyear, inovasyon ağını Silikon Vadisi'ne taşıyor

20 Eylül 2017, 14:02

Goodyear, Silikon Vadisi’nde açtığı yeni ofisi ile otomobil üreticileri ve diğer şirketlerle daha yakın teknolojik işbirliği olanağı sağlarken, otonom araçların lastik performanslarının geliştirilmesi fırsatlarından yararlanmayı hedefliyor.

Goodyear Tire & Rubber Şirketi, otomobil üreticileri, tedarikçiler ve mobilite şirketleri ile daha yakın olabilmek ve yeni nesil araç ve servis modelleri hakkında birlikte daha yoğun çalışmak amacıyla Silikon Vadisi'ndeki ilk ofisini açtı.



Şirket, Silikon Vadisi’ndeki ofisiyle öncelikli olarak otonom araçlar ve araç paylaşımlı filolar için üretilen lastikleri ve servis çözümlerini optimize etmeyi; lastik yenileme ve servis teknolojilerini geliştirmek amacıyla lastik ve araç verilerinden yararlanmayı ve inovasyon platformlarını güçlendirmek için otomotiv endüstrisinin lider markalarıyla yakın işbirliği içinde çalışmayı hedefliyor.



Dünya lastik endüstrisinin inovasyon lideri Goodyear binek araçtan ticari araca, uçak ve uzay mekiklerine uzanan bir yelpazede 120 yılı aşkın araç deneyim ve bilgisine sahip.



Yeni Goodyear ofisi dünyanın en büyük teknoloji geliştirme ve yatırım merkezi olan ve Kaliforniya Sunnyvale'de yer alan Plug and Play Tech Center'da bulunuyor. Goodyear, 2016 yılında kurulan Plug and Play mobilite platformunun kurucularından biri.



Goodyear Teknoloji Sorumlusu Chris Helsel: “İnsanlar otomotiv endüstrisindeki dijital dönüşümü lastiklere uygulamak konusunda henüz istenilen seviyeye gelebilmiş değiller. Fakat biz araç performansının, güvenliğinin ve tüm bunların sonucunda da tüketici deneyimlerinin geliştirilmesi için lastik elektronik ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesini büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Hedefimiz geleceğin araçları ve iş modelleri için daha akıllı ve entegre ürünler ve servisler geliştirmektir. Silikon Vadisi'nde bulunan ofisimiz geleceğin mobilitesini yaratacak olan en parlak beyinlere daima açıktır” dedi.



Goodyear’ın Silikon Vadisi'ndeki ofisi şirketin dünya çapındaki inovasyon, geliştirme ve lastik test merkezlerini de kapsayan global inovasyon ağının bir parçası durumunda. Bu ağ aynı zamanda sayısız müşteri, tedarikçi, hükümet ve üniversite ile açık inovasyon ortaklıklarını da içeriyor.



