Anasayfa » Güncel

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü Çanakkale Belediyesi’nin

20 Eylül 2017, 13:54

Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalar yürüten kurumları desteklemeye devam ediyor.

Otokar ve Kaptanlar Kulübü Ulaştırma Platformu ortaklığıyla düzenlenen Ulaştırma Platformu Ödül Töreni altıncı kez İTÜ ARI Teknokent'te gerçekleştirildi. Kadın istihdamı konusunda örnek uygulamaları hayata geçiren Çanakkale Belediyesi, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü”ne layık görüldü



Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Koç Topluluğu’nun “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesi kapsamında toplu taşıma sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin oluşması, özellikle sektördeki kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak sektörün önde gelen birlik, federasyon ve derneklerinin desteğiyle farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Otokar’ın öncülüğünde, Ulaştırma Platformu işbirliği ile sektördeki kadın istihdamını artıran ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalar yürüten kurumların ödüllendirildiği Ulaştırma Platformu Ödül Töreni’nin altıncısı İTÜ ARI Teknokent'te gerçekleştirildi.



Halk otobüslerinde kadın şoförlerin görev alması adına hayata geçirdiği örnek uygulamalar ile kadın istihdamına destek olan Çanakkale Belediyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü”nün sahibi oldu. Toplu taşıma sektörünün önde gelen isimlerinin yer aldığı organizasyonda, Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hayati Gürses’e ödülü Otokar Kamu Satışları Müdürü Mahir Özşeker ve Otokar Kurumsal İletişim Müdürü Beril Gönüllü tarafından takdim edildi.



Elde ettikleri anlamlı ödülün kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hayati Gürses, “Kadın istihdamının önemine olan inancımızla hayata geçirdiğimiz uygulamamızın ülke genelinde takdir görmesi bizleri mutlu ediyor. Ulaşımda kadın istihdamı için çalışmalara 14 yıl önce başladık. Özellikle Çanakkale'de bu işle ilgili ehliyeti olan bayanları araştırdık. Ehliyeti olan 2 kadın kaptanı Çanakkale merkeze getirdik. Şu an 1 kadın kaptan şoförümüz belediye kadromuzda çalışmaya başladı. Amacımız bu sayıyı artırmak. Kadın istihdamı konusunda önemli adımlar atan belediyemizde şu an yöneticilerimizin yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor. Hatta 5 başkan yardımcımızın 4'ü kadın. Biz kadınlarımıza istihdam sağlamaya, onları cesaretlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.



Toplu taşıma sektöründe kadın istihdamına yönelik olumlu gelişmelerden son derece mutlu olduklarının altını çizen Otokar Kamu Satışları Müdürü Mahir Özşeker, Sayın Belediye Başkanımıza yarattıkları değer, fırsat eşitliği ve teşvik için teşekkür etti. Özşeker, başkanımız önderliğinde hayata geçirilen uygulamalar kadın istihdamının artması açısından büyük öneme sahip. Özellikle toplu taşıma sektöründe alışılmış kalıpların kırılması, cinsiyet eşitliği konusunda olumlu adımların atılması çok değerli. Bu çalışmaların ve örneklerin her geçen gün artmasını yeni uygulamalara örnek olmasını diliyoruz. Bizler de projemize devam ederek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda başarılı çalışmalar yürüten kurum ve şirketlere ödül vermeye devam edeceğiz” dedi.



TOPLU TAŞIMA SEKTÖRÜ İŞBİRLİĞİ

Koç Holding’in “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesini toplu taşıma sektörüne taşıyan Otokar’a, 2016 yılında sektörden destek gelmişti. Kaptanlar Kulübü Ulaşım Platformu, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED), Turizm Taşımacıları Derneği (TTDER), Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÜHOB), İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) ve Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği (IPRU) imzaladıkları sertifika ile sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verileceğine ve bu yönde yapılacak yönelik çalışmalara destek vereceğine söz vermişti.