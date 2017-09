Anasayfa » Ağır Ticari

Türkiye’nin ilk yerli traktörü Erkunt, traktör devi Mahindra ile güçlerini birleştirdi

20 Eylül 2017, 13:47

Erkunt Traktör dünyanın lider traktör üreticisi Hintli Mahindra&Mahindra (M&M) ile Türkiye ve dünya pazarında tek çatı altında faaliyet göstermek üzere anlaştı. Hisse devri anlaşmasının onaylanmasından sonra, Erkunt Traktör Türkiye pazarının lider markaları arasında yer almayı hedefliyor.