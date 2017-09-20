Türkiye'nin ilk yerli traktörü Erkunt, traktör devi Mahindra ile güçlerini birleştirdi

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20 Eylül 2017, 13:47

Erkunt Traktör dünyanın lider traktör üreticisi Hintli Mahindra&Mahindra (M&M) ile Türkiye ve dünya pazarında tek çatı altında faaliyet göstermek üzere anlaştı.



Erkunt Traktör, dünyanın lider traktör üreticisi Hintli Mahindra&Mahindra (M&M) ile Türkiye ve dünya pazarında tek çatı altında faaliyet göstermek üzere anlaştı. Hisse devri anlaşmasının onaylanmasından sonra, Erkunt Traktör Türkiye pazarının lider markaları arasında yer almayı hedefliyor.

Türk tarımına global güç geldi



Erkunt Traktör, Mahindra’nın global ittifakına katıldı

“Türkiye çok değerli bir stratejik pazar”

Dünya’nın ilk kadın traktör üreticisi ve Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanıbugüne kadar pek çok ilke imza attıklarını vurgulayarak şunları ifade etti:“Sektöre girdiğimizde iki gerçeği çok iyi biliyorduk: Sahadaki 1 milyon 200 bin civarındaki traktörün yarıdan fazlası ekonomik ömrünü doldurmuştu. Artık hurda traktör sınıfına giren 25 yaş üstüydü ve bu traktörlerin mazot, yedek parça gibi işletme giderlerinin hem çiftçinin bütçesine hem de ülke ekonomisine verdiği zarar çok büyük rakamlara ulaşıyordu. Oysaki bu ülkenin çiftçisinin bu ülkenin toprağına, iklimine ve çiftçilerin ihtiyacına göre tasarlanmış traktörlere ihtiyacı vardı. Biz bu ihtiyacı analiz ettik ve tasarıma döktük. Erkunt Traktör, Türk mühendisler tarafından tasarlanan ilk traktör markası oldu.”Tarımsal üretimin ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından en az sanayi kadar büyük önem taşıdığına dikkat çekenşunları söyledi:Erkunt,diye konuştu.Hintli M&M, Erkunt Traktör’den önce Güney Koreli otomotiv şirketi Ssangyong'un yüzde 71, Peugeot Motosikletlerinin yüzde 51, Mitsubishi Tarım Makinelerinin yüzde 33, Finlandiyalı Sampo Rosenlew Oy şirketinin yüzde 35 hissesini satın almıştı.M&M Tarımsal Ekipmanlar Bölüm Başkanı, Türkiye’nin konumu, ileri teknoloji altyapısı ve tarımsal kapasitesiyle hem üretim hem pazarlama açısından çok değerli bir stratejik pazar olduğunu belirterek şunları söyledi:Çiftçilere dünya çapında 2 bin 500’den fazla yetkili satıcıyla hizmet veren M&M, yılda 270 bin traktör üretiyor. 19 milyar dolar büyüklüğü ile havacılıktan turizme, finansmandan inşaata, tarım makinelerinden enerjiye 10 farklı sektörde faaliyet gösteren M&M çatısı altında 100’ün üzerinde ülkeden 164 şirket yer alıyor.2003 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulan Erkunt Traktör, bir yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başladı. Sektörde 3 yıl garanti veren ilk marka olan Erkunt Traktör, Türk çiftçisinin güvenini kazandı. 6 yıl içinde Pazar üçüncülüğüne yerleşerek Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girdi.