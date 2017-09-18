Ayhancan Güven Porsche GT3 Cup Challenge Benelux’te Türkiye’nin Gururu Oldu

Belçika’nın Zolder pistinde gerçekleşen yarışta 19 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, hem pistin yeni rekortmeni oldu, hem de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 5. ayağından birincilikle ayrıldı.

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