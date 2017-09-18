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Ayhancan Güven Porsche GT3 Cup Challenge Benelux’te Türkiye’nin Gururu Oldu
18 Eylül 2017, 17:37
Belçika’nın Zolder pistinde gerçekleşen yarışta 19 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, hem pistin yeni rekortmeni oldu, hem de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 5. ayağından birincilikle ayrıldı.
Türkiye’nin gururu, milli sporcumuz Ayhancan Güven 16-17 Eylül tarihlerinde Avrupa Binek Otomobiller Şampiyonası ve Avrupa Kamyon Şampiyonası yarışlarıyla birlikte gerçekleşen Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 5.ayağından birincilikle ayrılmayı başardı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Spor Toto ana sponsorluğunda mücadele eden 19 yaşındaki genç sporcu Ayhancan, Belçika’nın Zolder pistinde Türk Bayrağı desenli aracı ile mücadele etti.
Sıralamalarda Pist Rekoru Kırdı
16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen iki sıralama turu seansında da en iyi zamanları kaydederek pole pozisyonun sahibi olan Ayhancan, 2.yarış sıralama turlarında 1:33.621'lik zaman kaydederek büyük bir başarıya imza attı. Ayhancan’ın tur zamanı Zolder pistinde bugüne kadar Porsche GT3 Cup otomobilleri ile atılmış en hızlı tur zamanı olarak kaydedildi ve Ayhancan pistin yeni rekortmeni oldu…
Podyumda İstiklal Marşımızı Çaldırdı
17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen yarışlar baştan sona büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarışa ilk sırada başlama hakkını elde ederek pole pozisyonda start çizgisinde yerini alan Ayhancan, tozlu zemin nedeniyle patinajda kalınca pozisyonunu kaybederek 5.liğe kadar geriledi. İlerleyen turlarda yaptığı ataklarla sürekli yükselen ve liderliği ele geçiren sporcumuz, damalı bayrağın altından geçen ilk isim oldu. Podyumda Türk bayrağını göndere çeken ve birincilik kupasını alırken İstiklal Marşımızı çaldıran Ayhancan Güven bu birincilikle kariyerinin en önemli başarılarından birisine imza attı.
İkinci Yarışta Risk Aldı
Akşam üzeri koşulan ikinci yarış öncesi yağan hafif yağmur pist şartlarını oldukça zorlaştırdı. Pistin bazı kısımlarının kuru kalması sebebiyle birçok pilot gibi Ayhancan da kuru lastiklerle start almaya karar verdi ve bu da onun için çok farklı bir deneyim oldu. Startla birlikte üçüncülüğe kadar gerileyen temsilcimiz, önündeki rakibini başarılı bir atakla geride bırakıp ikinciliğe yükselmeyi başardı. Arka grupta yaşanan bir kaza nedeniyle piste güvenlik aracının girmesinin ardından risk almayı tercih eden Güven, yoldan çıkınca 6.lığa kadar geriledi ve damalı bayrağın altından beşinci sırada geçti.
Sıradaki Durak İspanya Barcelona
Ayhancan, 30 Eylül - 01 Ekim tarihlerinde Circuit de Barcelona, Catalunya pistinde gerçekleşecek olan ve 40 sporcunun katılacağı Porsche Carrera Cup Fransa ve Porsche GT3 Cup Challenge Benelux ortak yarışında mücadele edecek.
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