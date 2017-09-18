Anadolu Isuzu “Enerji Yönetimi”nde otomotiv sektörünün başarılı iki firmasından biri oldu

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18 Eylül 2017, 15:41

Sistematik bir yaklaşımla enerjinin doğru kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı başaran ve büyük yatırımlar yapmadan da enerji tasarrufu yapılabileceğini kanıtlayan Anadolu Isuzu, Enerji Yönetim Sistemi programını başarı ile tamamlayarak, bu sertifikaya Türkiye’de sahip olan iki firmadan biri oldu.

Anadolu Isuzu, “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” projesi kapsamında gerçekleştirilen Enerji Yönetim Sistemi programını başarı ile tamamladı. Türkiye otomotiv sektöründe bu sertifikaya sahip iki firmadan biri, Anadolu Grubu içindeyse tek firma olan Anadolu Isuzu, aynı zamanda sertifika teslim günü sunum yapmak üzere seçilen 8 firmadan biri oldu. Uluslararası platformda tanınan Enerji Yönetim Sistemi Başarı Sertifikasını, Anadolu Isuzu Otobüs Üretim ve Yardımcı İşletmeler Müdürü H. Bora İzmirlioğlu, T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’in elinden aldı. Anadolu Isuzu çalışanlarından Pelin Yazıcı ve Gürkan Çelik de, Enerji Yönetim Sistemi Uzmanı sertifikası almaya hak kazandı.Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu program kapsamında, sistematik bir yaklaşımla enerji kaynaklarının verimli kullanımı ile maliyetlerin ve çevresel etkilerin kontrol altına alınması, rekabet edilebilirliğin artırılması için enerji yönetim sistemi alt yapısı oluşturduk. Böylelikle, enerjinin doğru kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı başardık ve büyük yatırımlar yapmadan enerji tasarrufu yapılabileceğini de göstermiş olduk. Anadolu Isuzu olarak önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde ve ortaklığında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile yürütülen “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” projesine katılan 74 firmadan 60’ı başarılı bulundu. 60 firma içindeyse 8 firma sertifika töreninde sunum yaptı. Anadolu Isuzu, bu törende bulunan tek otomotiv markası olarak dikkat çekti.