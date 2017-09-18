Peugeot’da Eylül fırsatları

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18 Eylül 2017, 14:27

Peugeot Türkiye; gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ve i-Cockpit ile sıra dışı sürüş keyfi sunan modellerine Eylül ayına özel avantajlar sunuyor.



Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunan ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208, 54.300 TL’den başlayan fiyatlarla sınırlı sayıda Techno Edition paket fırsatı ile sunuluyor. (Techno Edition: Mirror Screen iletişim sistemi ve Geri görüş kamerası)Sınıfının en düşük yakıt tüketimini, en iyi performansını ve gelişmiş teknolojileri ile sıra dışı sürüş keyfini sunan Peugeot 308, 36.000 TL ayda 963 TL taksitli kredi kampanyası sınırlı sayıda Techno Edition paket fırsatı ile sunuluyor. (Techno Edition: Geri Görüş Kamerası, Ön ve Arka park yardım sistemi ve Panoramik Cam Tavan standart)Yüksek donanımı, teknolojik özellikleri, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzımanı ile Yenilenen SUV Peugeot 2008, 89.900 TL’den başlayan fiyatlarla sınırlı sayıda Techno Edition paket fırsatı ile sunuluyor.(Techno Edition: Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi (FARC) ve Navigasyon sistemi)Güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan Yılın Otomobili Yeni Peugeot SUV 3008, 50.000 TL 25 ay %0,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.Şık ve modern tasarımı, ödüllü PureTech Turbo motoru ile Yeni 301, 61.100 TL ‘den başlayan fiyatlarla seçili versiyonda geçerli 36.000 TL ayda 990 TL taksitli kredi kampanyası ile sunuluyor.Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee’nin tüm versiyonlarında geçerli 30.000 TL için 20 ay %0 faizli kredi kampanyası sunuluyor.