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Auto Credit ile ayda 950 TL’ye kiralar gibi Transporter sahibi olunuyor

18 Eylül 2017, 14:15

Volkswagen Ticari Araç, Transporter sahibi olmak isteyenler için düşük taksitler ve kısa aralıklarla aracın yenilenmesi gibi avantajlar sunan yeni Auto Credit uygulamasını devreye aldı. Auto Credit’le Volkswagen Transporter modeline aylık 950 TL’lik taksitlerle kiralar gibi sahip olmak mümkün.

Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) işbirliğiyle hayata geçirdiği “Auto Credit” adı verilen kredi sistemiyle Transporter sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor. Volkswagen Auto Credit ile, sınıfının lideri Transporter modeline uygun peşinat, düşük taksitler ve geri alım kolaylığı ile sahip olunabiliyor.



3 yıl sonunda yeni araç sahibi olma avantajı

Volkswagen Auto Credit sisteminde, araç kiralama sisteminden farklı olarak araç ruhsat sahibi müşterinin kendisi oluyor ve araçla ilgili olarak sunulan tüm finansal avantajlardan yararlanabiliyor. Sistemde ayrıca, müşteriler 3 yılda bir aracını bir yenisiyle değiştirme ve sürekli olarak yeni bir araca sahip olma avantajından yararlanabiliyor.



Uzatılmış Garanti süresi

Araç alımında Auto Credit’i tercih eden kullanıcıların garanti süresi vdf tarafından bir yıl uzatılıyor ve aracın kullanım süresi boyunca garanti kapsamında kalması sağlanıyor. Ayrıca sistem tarafından ilk yıl kasko bedeli krediye dahil edilerek müşterinin kasko bedelini daha uzun vadede ödemesine de imkan sağlanıyor.



Geri alım garantisi veriyor

Volkswagen Auto Credit’in müşterilere sunduğu avantajlardan bir diğeri ise geri alım garantisi. Kullanıcılara araçlarını vdf tarafından belirlenen şartlar dahilinde kullanmaları durumunda, bir geri alım taahhüdü verilerek ileride araçla ilgili yaşayabileceği değer kaybı kaygılarının önüne geçiliyor. Sistem kullanıcıya ayrıca aracını vade sonunda ikinci el piyasasında kendisinin satarak değerlendirmesi seçeneğini de sunuyor. Vade sonunda müşteriler 3 farklı seçenekten yararlanabiliyor; isterse vade sonundaki balon ödeme tutarını ödeyebiliyor, isterse balon ödeme tutarını vdf tarafından belirlenen vade limitleri içinde tekrar kredilendirebiliyor veya aracı belirlenen alım şartları çerçevesinde vdf’ye geri verebiliyor.





