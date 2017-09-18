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Michelinden yeni kampanya

Michelinden yeni kampanya

Tarih 18 Eylül 2017, 14:04

Michelin, yaz ve kış lastikleri için servis masraflarına destek olacağı yeni kampanyasını başlattı

Sürücülere güvenli sürüş, düşük yakıt tüketimi ve üstün yol tutuşu özellikleri sunan Michelin, avantajlı fırsatlarına devam ediyor. Michelin yeni kampanyasıyla, 15 Eylül-15 Aralık 2017 tarihleri arasında 4 adet ve üzeri yaz, kış, 4x4, binek veya hafif ticari lastiği alan müşterilerine lastik servis ve araç bakım hizmeti sağlıyor.

Her koşulda yol güvenliği, enerji tasarrufu ve yüksek performans arayan sürücülerin ilk tercihi Michelin,  yeni kampanyası ile müşterilerine lastik servis ve araç bakım hizmet fırsatı sunuyor. 15 Eylül - 15 Aralık 2017 tarihleri arasında yetkili Michelin bayilerinden Michelin yaz ve/veya kış, 4x4, binek veya hafif ticari araç lastiği satın alan müşterilerine 160 TL’ye varan lastik servis ve araç bakım hizmeti sağlıyor.  Kampanya kapsamında lastik ebadı 17” altı araçlar için 80 TL+KDV tutarında, 17” ve üstü araçlar için ise 160 TL+KDV tutarında servis hizmeti verilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin lastiklerini aldıktan sonra MICHELIN boşluk AD SOYAD yazıp 3161’e mesaj atmaları ve SMS ile gelen kampanya katılım kodunu lastikleri satın aldıkları Michelin bayisi ile paylaşmaları gerekiyor. Müşteriler, bu işlemlerden sonra anında yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu, ilave lastik garantisi gibi araç bakım ve rot, balans, nitrojen basma gibi tüm lastik servis hizmetlerinden yararlanma şansı yakalayacak.
 

 

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