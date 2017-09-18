STRADA Bahçeşehir’de Off Road heyecanın ilk yarışı tamamlandı

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18 Eylül 2017, 13:51

Akzirve’nin, Türkiye’nin ilk off road kulübü olan İSOFF ile gerçekleştirdiği ve farklı kategorilerden 4X4 araçların katıldığı ‘Akzirve Challenge’ın ilk ayağı gerçekleşti. Akzirve’nin STRADA proje arazisinde gerçekleşen yarışlar büyük heyecana sahne oldu. Akzirve Challenge’ın 2. ayağı Ekim’de, 3. ayağı ise Kasım ayında yine STRADA proje arazisinde gerçekleşecek.

‘Akzirve Challenge’ Serisi İlk Yarışının Sonuçları

Akzirve sponsorluğunda düzenlenen off road yarışmasının ilk ayağı STRADA Bahçeşehir proje alanında gerçekleşti. Büyük bir heyecana sahne olan Akzirve Challenge’da değişik kategoriler, farklı güçlerdeki 4x4 araçlar ikili kalkışlarla start alıp, iç içe geçecek şekilde hazırlanmış iki parkurda zamana karşı yarıştılar.Yarışma startını veren Akzirve Gayrimenkul CEO’su İbrahim Maasfeh, “İstanbul’umuzun siluetine uygun, ona değer katan projeler üreten bir firma olarak; İSOFF ile ‘Akzirve Challenge’ etkinliğini gerçekleştirdik. Bu organizasyonun İstanbul’un dinamik yüzünü gösteren spor etkinliklerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Bugün STRADA arazimiz üzerinde gerçekleştirdiğimiz bu yarışmaya 1.000’e yakın misafirimiz katıldı ve bu heyecana ortak oldu” dedi.Akzirve’nin STRADA Projesi arazisinde oluşturulan parkurda gerçekleşen bu organizasyonuna, projeden ev sahibi olan ve olmayı düşünen misafirlerini davet ettiklerini belirten Maasfeh, “STRADA projemizin ilk etap inşaatının %35’ini tamamladık. Ayrıca, 2018 yılı sonunda teslim edilecek olan 747 konutluk ilk etabımızın 630 konutu için de sözleşme imzaladık. Bu gibi etkinliklerle ev sahiplerini bir araya getirerek, projede yaşam başlamadan önce komşuluğu başlatmış oluyoruz” şeklinde konuştu.STRADA projesinin yeni etap satışları hakkında da bilgi veren Maasfeh, “Yoğun ilgiyle karşılanan STRADA projemizin 1. etap satışlarından sonra, beklenen 2. etap satışlarına da Ekim – Kasım 2017 döneminde başlamayı planlıyoruz” dedi.Akzirve daha önce, 17 Temmuz’da Strada’dan startı verilen, deneyimli rallici Bora Köktener ve Ertuğrul Karali’nin liderliğinde 15 günde 10 Balkan Ülkesi’ni kapsayan ve bölgede ses getiren Tour of Balkan’a da sponsor olmuştu.Akzirve Challenge’ın ilk yarışında 22 araç start alırken, 20 hakem de görev aldı. Yüksek bir tempoda gerçekleşen Akzirve Challenge’ın ilk yarışında birincilik kürsüsüne 6:45:34’lük derecesiyle Erkan Birinci çıktı. 2.’lik kürsüsünde 6:54:34’lük derecesiyle Tarık Gökbay, 3.’lük kürsüsünde ise 7:46:32’lik derecesiyle Devrim Öztürk yer aldı.