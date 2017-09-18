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Goodyear SoundComfort kış serisi ile sessiz bir performans

Goodyear SoundComfort kış serisi ile sessiz bir performans

Tarih 18 Eylül 2017, 13:09

Goodyear, Gürültü Azaltma Teknolojisi (SoundComfort) ile araç içi gürültü seviyesini ortalama %50 düşürüyor.

Goodyear SoundComfort teknolojisine sahip yeni kış lastikleri serisini tanıttı. Goodyear böylece, gürültü azaltma teknolojisinin yaz lastikleri serisinde başarıyla uygulanmasının ardından tüketicilerine SoundComfort teknolojisine sahip kış lastiklerine sahip olma fırsatı da sunmuş oluyor.

Türkiye’deki ürün portföyünde bulunan ürünlerde de kullanılan bu teknoloji, daha sessiz bir sürüş daha konforlu bir sürüş anlamını taşıyor. Araç içi gürültü seviyesini artıran unsurlar; başta lastik olmak üzere rüzgar, sürüş hızı, yol koşulları, motor ve gövde gürültüsü olarak öne çıkıyor.



Lastik gürültüsünün önemli kaynaklarından biri ise, lastik içi hava boşluğunda oluşan ve araç gövdesine iletilen ses titreşimleri. Goodyear’ın SoundComfort teknolojisi, lastik içi hava boşluğunda oluşan ses titreşimlerini azaltarak gürültüyü azaltarak daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Goodyear lastiğin iç yüzeyinde açık gözenekli poliüretan köpük maddesi kullanılıyor. Lastiğin iç kısmında bulunan güçlü köpük katmanı lastik iç boşluğundaki ses titreşimlerini azaltarak sürücüler ve yolcular için daha rahat bir yolculuk olanağı sunarken yolculuk esnasında müzik ve sohbet deneyimlerini daha keyifli hale getiriyor. Sürüş performansından ödün vermeyen SoundComfort teknolojisi araç kabinini normal lastiklere göre daha sessiz bir hale getiriyor.



Lastikte kullanılan köpük, lastik ömrünü, yuvarlanma direncini ve hız kapasitesini etkilemeyecek kadar hafif.

EMEA Tüketici PBU Marka Direktörü Martijn de Jonge konuyla ilgili olarak: “Goodyear 100 yıldan uzun bir süredir lastik inovasyonunu daima ileri taşıma misyonuna sahip bir marka. SoundComfort teknolojimiz bunun en önemli göstergelerinden biri. Bu teknoloji sayesinde daha sessiz ve konforlu bir sürüş olanağı sunuyoruz. Böylece sürücüler yola daha fazla konsantre olarak daha güvenli sürüş olanağına sahip oluyorlar” diye konuştu.

 

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