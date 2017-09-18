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Otomotiv sektöründe liderleri belirleyen yerli şirket

18 Eylül 2017, 12:46

Otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen yaşanan kıyasıya rekabet sektöre umut veriyor. Ana bayiliğini yaptığı markaların Türkiye’de satış liderliğini ele geçirmesiyle dikkatleri üzerine çeken ASF Otomotiv, zirvedeki rekabete damgasını vurdu.

2017 yılının ilk 8 ayında otomotiv sektöründe satışlar bir önceki yıla göre hafif gerilemiş olsa da, dünya devi markaların Türkiye pazarındaki satış rekabeti devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı son verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,27 azalarak 555 bin 991 adet satış gerçekleştirdi.



ODD’nin Eylül ayı verilerinde 4 yıl sonra bir ilk de yaşandı. 2013 yılından bu yana hafif ve ticari araç segmentinde en çok satış yapan otomobil ve hafif ticari araç markası olan Volkswagen, 2017 yılının ilk 8 aylık diliminde tahtını Renault’ya kaptırdı. Renault’un yanı sıra Fiat da satışlarda yaptığı atakla Alman devi Volkswagen’i geride bıraktı.



Zirvedeki rekabete ASF Otomotiv damgası

Türkiye’de dünya devlerini temsil eden yetkili satıcılar, yıllardır otomotiv pazarında yaşanan kıyasıya rekabette belirleyici bir rol üstleniyor. 2017 yılının ilk 8 ayında satış rakamlarında lider Renault, ikinci Fiat ve dördüncü sıradaki Ford’un yanı sıra altıncı sıradaki Dacia’nın Türkiye ana bayiliklerini yapan ASF Otomotiv, sektörün zirvesindeki satış rekabetinin önemli markaları arasında yer alıyor. Sektördeki 30 yıllık tecrübesiyle müşterilerine hizmet veren ve üst üste 14 yıldır Türkiye’nin en çok satış yapan yetkili satıcısı konumundaki ASF Otomotiv, zirvedeki dünya devlerinin satışlarına sağladığı katkı ile dikkat çekiyor.



“Markaların ve sektörün güçlü yetkili satıcılara ihtiyacı var”

Çatısı altında Türkiye’nin en çok satış yapan 6 markadan 4’ünü bulunduran ASF Otomotiv’in Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, markaların başarılı olabilmek adına güçlü yetkili satıcılara her zaman ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Sektörde satışların artması için pazardaki güçlü yetkili bayi sayısının da artması gerektiğine dikkat çeken Fidan şöyle devam etti;

“Markalar güçlü yetkili satıcılar ile bölgesel ve yerel pazarlarda lider olabilirler. Finansal gücü yüksek ve daha organize yetkili satıcılar, markaların yayılım stratejilerinde önemli bir yer tutuyor. Bu bağlamda ASF Otomotiv olarak sektördeki liderliğimizi daha da sağlamlaştırmak için bünyemizdeki markaları tek çatı altına topladık.”



“Yıl sonunda otomotiv endüstrisinde toplam satışlar 1 milyon bandını yine görür”

Türkiye otomotiv sektöründe yılın ilk 8 aylık diliminde satışların beklenenden daha iyi gerçekleştiğini söyleyen Fidan, yılın tamamı için öngörülen yüzde 15 daralmanın yüzde 7 ila yüzde 10 aralığında sınırlı kalacağını ifade etti. Yılın ilk 8 ayında yaklaşık 556 bin adet olan toplam satışların yıl sonunda 950 binleri göreceğini belirten Fidan, kamyon ve ağır vasıta araçları da dahil edersek otomotiv endüstrisinde toplam satışların 1 milyon bandını yine göreceğini sözlerine ekledi.



ASF Otomotiv’den “Hurda Teşviği” çağrısı

Otomotiv sektöründe gerek satıcıların gerekse müşterilerin uzun süredir beklediği vergi indirimine de değinen Fidan, 2017 yılı sonuna kadar herhangi bir vergi indirimi öngörmediklerini ifade etti. Ancak vergi indirimi kadar sektörü hareketlendirebilecek “Hurda Teşviği” konusunun da gündeme gelmesi gerektiğini savunan Fidan şu ifadeleri kullandı:



“Pazarın hareketlenmesi için emisyon değerleri yüksek, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisi ve yakıt sarfiyatı yüksekliği nedeniyle enerji kaybına da neden olan yaşlı araçların yenileri ile değişimi için ‘Hurda Teşviği’ destekleyici olabilir.”



