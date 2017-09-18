TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Körfezde 8 Yarış Bir Arada

Körfezde 8 Yarış Bir Arada

Tarih 18 Eylül 2017, 12:28

2017 Türkiye Pist Şampiyonası, üçüncü ayak yarışları 16-17 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Körfez ile başlayan ve sonrasında Yunanistan Serres pistine taşınan pist şampiyonasındaki mücadele hafta sonunda, super ve maxi gruplarda devam edecek.

16 Eylül Cumartesi günü, saat 09:00’dan itibaren idari ve teknik kontrol ile başlayacak olan organizasyon, resmi antrenmanlar, sıralama turları ve 12 Catheram'ın yer aldığı BOM Akademi Kupası ile 15 Opel Corsa OPC'nin yer aldığı Opel Corsa OPC Cup ilk yarışları ile devam edecek.

17 Eylül Pazar günü de Super Grup, Maxi Grup 1. ve .2 yarışları ile, BOM Akademi Kupası ve Opel Corsa OPC Cup ikinci yarışları olmak üzere toplam 6 ayrı yarış koşulacak. Her iki gün de ücretsiz olarak izleyebilecek organizasyon, pazar akşamı saat 18:00'de düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Ayhancan Güven Porsche GT3 Cup Challenge Benelux’te Türkiye’nin Gururu Oldu

 Ayhancan Güven Porsche GT3 Cup Challenge Benelux’te Türkiye’nin Gururu Oldu Belçika’nın Zolder pistinde gerçekleşen yarışta 19 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, hem pistin yeni rekortmen...

STRADA Bahçeşehir’de Off Road heyecanın ilk yarışı tamamlandı

 STRADA Bahçeşehir’de Off Road heyecanın ilk yarışı tamamlandı Akzirve’nin, Türkiye’nin ilk off road kulübü olan İSOFF ile gerçekleştirdiği ve farklı kategorilerden 4X4 araçların...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x