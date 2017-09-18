Körfezde 8 Yarış Bir Arada

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18 Eylül 2017, 12:28

2017 Türkiye Pist Şampiyonası, üçüncü ayak yarışları 16-17 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Körfez ile başlayan ve sonrasında Yunanistan Serres pistine taşınan pist şampiyonasındaki mücadele hafta sonunda, super ve maxi gruplarda devam edecek.16 Eylül Cumartesi günü, saat 09:00’dan itibaren idari ve teknik kontrol ile başlayacak olan organizasyon, resmi antrenmanlar, sıralama turları ve 12 Catheram'ın yer aldığı BOM Akademi Kupası ile 15 Opel Corsa OPC'nin yer aldığı Opel Corsa OPC Cup ilk yarışları ile devam edecek.17 Eylül Pazar günü de Super Grup, Maxi Grup 1. ve .2 yarışları ile, BOM Akademi Kupası ve Opel Corsa OPC Cup ikinci yarışları olmak üzere toplam 6 ayrı yarış koşulacak. Her iki gün de ücretsiz olarak izleyebilecek organizasyon, pazar akşamı saat 18:00'de düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek.