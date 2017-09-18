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Euromaster’ın Yeni Genel Müdürü Jean Marc Penalba Oldu

18 Eylül 2017, 12:21

Türkiye’de 52 ilde 200’e varan servis noktası ile hizmet veren Euromaster, Türkiye’deki operasyonunu Jean Marc Penalba’ya emanet etti. Euromaster’ın Türkiye’deki yeni genel müdürü olarak Eylül ayında göreve başlayan Penalba, şirketin Fransa ve İspanya’daki operasyonlarında kazandığı deneyimleri Türkiye’ye de taşıyarak hem hizmet kalitesini hem de başarılı franchise sistemini güçlendirip, karlılığı artırmayı amaçlıyor.

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 52 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster’ın Türkiye’deki yeni Genel Müdürü Jean Marc Penalba oldu. Eylül ayı itibariyle görevine başlayan, Euromaster bünyesinde Fransa ve İspanya’da başarılı işlere imza atan Penalba, yeni görevinde hem şirketin hizmet kalitesini artırmayı hem de franchise ağını genişleterek daha karlı bir geleceğe taşımayı hedefliyor.



1965 doğumlu, evli ve 2 çocuğa sahip olan Penalba, iş hayatına Fransa’da Leisure Company’de Ticaret Müdürü olarak başladı. Buradaki bir yıllık deneyiminin ardından, Euromaster Fransa’da pek çok kademede önemli sorumluluklar üstlenen Jean Marc Penalba sırasıyla, Bölgesel Yönetim Müdürü ve Kamyon Pazarı Pazarlama Müdürü gibi görevlerinde başarılı işlere imza attı. Euromaster İspanya’da ise Bölge Müdürü, Pazarlama Ülke Direktörü, Dağıtım Ülke Müdürü, Operasyon ve Satıştan Sorumlu Kuzey İspanya Direktörü olarak çalışan Penalba, Euromaster Grubu’ndan önce son olarak bir dağıtım şirketi olan Autodistribution France şirketinde genel müdür olarak görev almıştı.



Euromaster Hakkında

Avrupa’daki yaygın dağıtım ağıyla araç bakım ve lastik uzmanı olarak bilinen Euromaster, her geçen yıl büyüyen markasıyla lastik ve araç bakımında Avrupa’da lider konumda yer alıyor. Michelin Grubu çatısı altında tüm kurumsal müşterilere ve özel araç sahiplerine lastik ve araç bakım hizmeti sunan Euromaster, Türkiye’nin 52 ilindeki 200’e varan servis noktasında müşteri odaklı hizmet veriyor.



