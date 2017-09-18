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TAYSAD Başkanı Alper Kanca: İhracatta rekor kırıyoruz ama geleceğimiz Ar-Ge’de

18 Eylül 2017, 12:11

Ar-Ge Yasası’ndaki son değişikliklerin en çok otomotiv sektörünü etkileyeceğini söyleyen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “İhracatta yıllardır rekor kırıyoruz ama geleceğimiz Ar-Ge’de.