Mercedes’ten Ali Çavuşoğulları Lojistik’e 30 Actros çekici

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18 Eylül 2017, 11:44

Sektöründe eski ve köklü bir firma olan Ali Çavuşoğulları Lojistik, filosundaki araç sayısını artırırken tercihini bir kez daha Mercedes-Benz’den yana yaptı.

Actros 1842 LS’in motoru hem daha ekonomik hem %20 daha uzun ömürlü

Satın aldığı araçların tamamını yurtiçi nakliyede kullanacak olan şirket, gerçekleşen teslimatla birlikte filosuna 30 adet Euro 6 motorlu Actros 1842 LS çekici kattı ve filosundaki araç sayısını 100 adede çıkardı.Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Bayraktarlar Merkon’da gerçekleştirilen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Bayraktarlar Merkon Genel Müdürü Mehmet Akyol, Bayraktarlar Merkon Kamyon Satış Müdürü Serdar Üçyıldız ve Ali Çavuşoğulları Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Genç katıldılar.Ali Çavuşoğulları Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Genç, “Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllara dayalı işbirliğimizin sonucu olarak bu alımda tercihimizi yine Mercedes-Benz’den yana yaptık. Yurtiçi nakliyatta kullanacağımız Actros çekicilerin düşük emisyona, yakıt ekonomisi sağlayan dayanıklı motorlara sahip olması ve markanın güvenilir olması bizim için çok önemli tercih nedenleri. Diğer önemli bir etken de Mercedes-Benz Türk’ün yaygın servis ağına sahip olması. Bu değerli işbirliği için Mercedes-Benz Türk, TruckStore ve Bayraktarlar Merkon’a teşekkür ediyor, işbirliğimizin daha da artarak devam etmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı ise “Değerli bir iş ortağımız olan Ali Çavuşoğullar Lojistik şirketine 30 adet Mercedes-Benz Actros 1842 LS çekici teslimatını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz çekicileri yeni Euro 6 motorlarıyla yakıt ekonomisinde performansını daha da artırdı. 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve %20 oranında düşen bakım maliyeti ile Actros, müşterilerimize ticari anlamda büyük avantaj sağlıyor. Türkiye’deki 50.yılımızı kutladığımız bu önemli yılda da Mercedes-Benz Türk olarak her zaman en doğru ürünleri müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Yeni araçların Ali Çavuşoğulları Lojistik’e hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.Actros 1842 LS çekicisinde Mercedes-Benz’in çevre dostu, ekonomik ve güçlü yeni motor serisinden OM 471 motoru kullanılıyor. 12,8 litre hacme sahip 6 silindirli bu motor, 420 HP (310 kW) güç ve 2.100 Nm tork üretiyor. Euro 5 ile karşılaştırıldığında daha düşük yakıt tüketimi sağlayan bu motor, %20 daha uzun ömür ve 300 kW’lik güçlü motor freni ile öne çıkıyor.Mercedes-Benz Türk tarafından 2008 yılında piyasaya sunulan 2010 yılından itibaren Aksaray Fabrikası’nda üretilip hem yurt içinde kullanılan hem yurt dışına ihraç edilen Actros, 2016 yılında tamamen yenilendi. Yeni Euro 6 motoru ve bununla uyumlu aktarma organlarıyla önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayan Actros; aynı zamanda konfor, güvenlik ve sürüş dinamiği alanlarında ağır vasıta kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt verecek özelliklere sahip. 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve %20 oranında düşen bakım maliyeti ile yeni Actros ticari anlamda büyük avantaj sağlıyor. Actros 1842 LS 4x2 çekici, geniş kabini, güçlü motoru ve ilave donanımlarıyla yolların vazgeçilmezi olmaya aday görünüyor.