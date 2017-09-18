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Seray Uluslararası Nakliyat, Schmitz kalitesini seçti

Seray Uluslararası Nakliyat, Schmitz kalitesini seçti

Tarih 18 Eylül 2017, 11:32

40 yıldır nakliye faaliyetlerini sürdüren İstanbul merkezli Seray Uluslararası Nakliyat son yatırımında 4 adet Schmitz Cargobull Mega Varios ile filosunu güçlendirdi.

Seray Uluslararası Nakliyat tesislerinde gerçekleşen teslimat törenine firma sahibi Doğan Bayındır ile Schmitz Cargobull adına Satış Müdürü Kaan Kayral ve Türkiye Satış Müdürü Nihat Ö. Ayhan katıldılar.        
 
40 adetlik filosunun neredeyse yarısı Schmitz'den oluşan Doğan Bayındır törende yaptığı konuşmada : "  Farklı yüklere farklı çözümler sunan Varios treylerler ile müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Schmitz Cargobull'un 6 yıl / 1.000.000 km garanti imkanı sunan yürüyüş takımı sayesinde en zorlu yol koşullarında bile gözümüz arkada kalmıyor. Müşterilerimizin yükleri güvenle adreslerine ulaşırken filomuzun servis ve işletme maliyetleri minimum seviyede kalıyor. Dolayısıyla biz de yeni yatırımlarımızda Schmitz'i tercih ediyoruz." dediler.                  
 
Schmitz Cargobull Türkiye Satış Müdürü Nihat Ö. Ayhan  törende yaptığı konuşmada şunları söyledi : " Schmitz Avrupa'da ve Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren, sektörün öncüsü bir firma. Fakat son bir senede Türkiye'de yaptığımız yatırım ve bunun doğal getirisi müşterilerimizin yüksek beklentisi ve ilgisi ile birlikte hızlı bir şekilde büyüyor. Sonuç olarak ürüne artan talep de büyüyor. Amacımız her zaman olduğu gibi bu ilgiyi ve talebi layıkıyla cevaplayıp, bilinen Schmitz kalitesini yeni sürprizlerle kullanıcılarımızın beğenisine sunmaktır. İş ortağımıza yeni treylerlerinin hayırlı olmasını diliyoruz. "

Schmitz Cargobull Satış müdürü Kaan Kayral ise : " Seray Nakliyat son dönemde yaptığı yatırımlarda sağlamlığı, kalitesi, düşük işletme maliyetleri ve yüksek donanımıyla Schmitz Cargobull'u tercih ediyor. Müşterimiz aynı zamanda filosuna katmış olduğu Varios model treylerleri ile yükleme ihtiyacına göre farklı iç yükseklikte ve farklı 5. teker yüksekliğine sahip çekicilerle kullanabilme avantajını da elde ediyor.
 
Aynı zamanda bütün treylerlerimiz standart olarak tehlikeli madde taşımaya uygun olarak üretiliyor. Şu an yürürlükte olmasa da yakın gelecekte şekillenecek mevzuatlara göre biz üretimimizi hazır tutup müşterilerimize bir nevi yarının teknolojisini de sunuyoruz. Müşterimizin bize duyduğu güvenin arkasında 125 yıllık tecrübemiz var. İşbirliğimizin artarak devam edeceğine inancım sonsuzdur. Kendilerine firmamızı tercih ettikleri için teşekkür ederim. " diye belirtti.               
 

 

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