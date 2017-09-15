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Alman endüstri devi Siemens Çin'de robotik araştırma merkezi kuracak

Alman endüstri devi Siemens Çin'de robotik araştırma merkezi kuracak

Tarih 15 Eylül 2017, 15:32

Alman endüstri devi Siemens Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük endüstriyel robot pazarı olan Çin'de bir robotik araştırmaları merkezi kuracağını söyledi.

Çin hükümeti, robotik alanının stratejik önceliği olduğunu ve sektördeki teknolojik yeniliği teşvik etmek için bir çaba içinde olduklarını açıkladı.

Firma yaptığı açıklamada, Beijing’deki Tsinghua Üniversitesi'nde bulunan Siemens araştırma merkezinin, kombine mekanik ve elektronik alanına, insan-robot işbirliğine ve yapay zekanın robot temelli kontrol cihazlarına uygulanmasına odaklanacağını belirtti.

Münih merkezli Grubun Baş Teknoloji Sorumlusu Roland Busch “Siemens, Çin'in geleceğine büyük yatırımlar yapıyor ve dijitalleştirme yolunda birçok ülke ve müşteri ile ortaklık kuruyor” dedi.

Siemens, toplam satışlarının yaklaşık yüzde 14'ünü, en hızlı büyüyen iş alanlarından biri olan dijital fabrika endüstriyel donanım ve yazılım bölümünden yapıyor. Şirketin diğer iş alanları ise enerji, ulaşım ve sağlık sektöründe yer alıyor.

Çin, 20 AR-GE merkezi, 4.500 araştırmacı ve mühendis ile Siemens’in en büyük AR-GE lokasyonlarından biri konumunda bulunuyor.

 

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