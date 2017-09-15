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Lojistiğin şehri Gaziantep, treylerin merkezi Tırsan'ı ziyaret etti

Lojistiğin şehri Gaziantep, treylerin merkezi Tırsan'ı ziyaret etti

Tarih 15 Eylül 2017, 15:18

Türkiye’nin treyler üretim merkezi Tırsan Adapazarı fabrikası, Türkiye’nin lojistik şehri olan Gaziantep’in önde gelen nakliyecilerini ağırladı. 38 kişiden oluşan heyet, Türkiye’nin ilk treyler Ar-Ge merkezinde geliştirilen en son yenilikleri yakından görürken, üretim süreçleri ve ürünler hakkında da bilgiler aldılar.

Türk treyler sektörünün lideri Tırsan, Avrupa’nın en modern ve en yenilikçi üretim merkezi olan Adapazarı tesislerinde Türk lojistik sektörünün örnek şehirlerinden Gaziantep’in önde gelen nakliyecilerini ağırladı. 14 Eylül’deki organizasyona 36 nakliyeci katıldı ve ziyaretçiler Tırsan’ın üretim süreçlerini, yeni teknolojileri ve yeni ürünleri ile ödüllü Ar-Ge merkezini inceleme fırsatı buldular.



Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Gaziantep’in Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan ihracat kapısı olduğunu bu başarının arkasında da nakliyecilerin bulunduğunu söyledi. Son derece başarılı ve çalışkan olan Gaziantepli nakliyecileri bir arada görmekten ve fabrikalarında ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını aktaran Nuhoğlu,  “Gaziantep üreten, ihracat yapan ve ülkemizin kalkınmasına destek veren en önemli şehirlerimizin başında geliyor. Gaziantep’in gelişmesine en büyük katkıyı veren sektör ise hiç kuşkusuz lojistiktir.” dedi. Nuhoğlu Gaziantepli nakliyecilerin taşımacılıkta uzmanlaştıklarını, yaptıkları yatırımlar, kullandıkları ekipmanlar ve profesyonel yaklaşımları ile ekmeklerine ve geleceklerine sahip çıktıklarını ve diğer şehirlere de örnek olduklarını söyledi. Tırsan olarak 40 yıldır nakliyecilerin yanında olduklarını, sadece ürün satmadıklarını, nakliyecilerle beraber onların ihtiyaçlarına göre ürün geliştirdiklerini ve sektörün büyümesi için çözüm ürettiklerini aktaran Nuhoğlu, “Biz Türkiye’nin ve Türk nakliyecilerinin markasıyız. Aynı gelecek için çalışıyoruz. Bugün Avrupa’nın en hızlı büyüyen markasıysak ve Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip araçlarını üretiyorsak, bu sizlerin desteğiyle oldu. Hep beraber çok daha büyük başarılara imza atacağız” diye konuştu.  

 

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