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Koşan Turizm, Sprinter ile güçlendi
15 Eylül 2017, 15:07
Koşan Turizm, yeni araç alımında tercihini Mercedes-Benz Sprinter’den yana kullandı.
Bu yıl 50.yıl dönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk, hafif ticari araçlar filo teslimatlarını tüm hızıyla sürdürüyor. İstanbul merkezli Koşan Turizm satın alacağı 20 adetlik Mercedes-Benz Sprinter aracının 11 adedini Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv’in Hadımköy lokasyonunda gerçekleşen törenle teslim aldı.
İstanbul ve Tekirdağ bölgelerinde öğrenci, personel, kamu ve özel araç kiralama alanlarında faaliyet gösteren Koşan Turizm, filosunu genişletirken tercihini yine Mercedes-Benz Sprinter araçlardan yana kullandı. Gerçekleştirilen teslimatla birlikte Koşan Turizm, filosundaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 45 adede yükseltti.
Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz, Hafif Ticari Araçlar Kamu ve Filo Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül, Has Otomotiv Ticari Araçlar Satış ve Pazarlama Direktörü Turan Dik, Has Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Osman Çoban, Has Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Yusuf Ziya Ataman ve Koşan Turizm Firma Sahibi Bayram Küle katıldılar.
Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz teslimat sırasında yaptığı konuşmada: “Mercedes-Benz Türk olarak bu sene 50.yılımızı kutluyoruz. Bizler için bu çok özel ve önemli yılda hafif ticari araç teslimatlarımızın bu hızla devam etmesi bizleri son derece gururlandırıyor. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Grubu olarak her zaman müşterilerimizin beklentilerine ve taleplerine göre araçlarımızı geliştiriyoruz. İnsan taşımacılığında çok önemli olan güvenlik bizler için en hassas olduğumuz konu. Bu sebepten Mercedes-Benz Sprinter araçlarımız güvenlikten hiçbir şekilde ödün vermiyor. Bizim gibi güvenliğe son derece önem veren Koşan Turizm’in filosundaki araç sayısını artırırken tercihinin “yıldız”dan yana olması bizleri bir kez daha gururlandırdı” dedi.
Koşan Turizm Firma Sahibi Bayram Küle, Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv’e ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek ve kredi imkânları için teşekkürlerini iletti. Küle; “Yeni araç alımında tercihimizi bir kez daha Mercedes-Benz’den yana kullandık ve filomuzdaki Mercedes-Benz marka araç sayımızı 45 adede çıkardık. Filomuzdaki araç sayısını Mercedes-Benz marka araçlarla güçlendirmenin doğru bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Ayrıca bu sene 50.yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk’ü yürekten kutluyor, işbirliğimizin ilerleyen dönemlerde artarak devam etmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.
Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz Türk, dinamik ve sürekli gelişmekte olan taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına güvenli, konforlu ve düşük işletme maliyetine sahip hafif ticari araç modelleri ile hızlı ve etkin şekilde cevap vererek, kredi, servis, bakım ve geri alım hizmetleriyle de sektörün beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak gelişimlerini desteklemeye devam ediyor.
Mercedes-Benz, farklı uzunluk, yükseklik, ağırlık ve dingil mesafesi seçenekler ile pazara sunduğu hafif ticari araç modeli Sprinter’da 3 farklı gövde uzunluğu ve aks mesafesi seçeneği ile ergonomi ve konforu bir arada sunuyor. Mercedes-Benz mühendisleri tarafından sürücülerin ve müşterilerin yorum ve beklentilerinden yola çıkarak geliştirilen, Euro 6 motora sahip Sprinter araçlar, personel, turizm ve okul servislerinde yolcularının güvenliğini artıran özel donanım ve ekipmanları standart olarak sunuyor.
Taşımacılık sektöründe yıldız olan Mercedes-Benz Türk, Sprinter marka araçlarında sunduğu güvenlik donanımları ve konfor ile personel ve okul servisi pazarında da gücünü gösteriyor. Sprinter, sunduğu ayrıcalıklı güvenlik ve konfor donanımlarının yanı sıra satın alma, kullanım maliyetlerindeki avantajları ve yüksek ikinci el değeri ile pazarda beğeni toplamaya devam ediyor.
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