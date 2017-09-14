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Çin 2020'ye kadar etanol yakıta geçmeyi planlıyor

Çin 2020'ye kadar etanol yakıta geçmeyi planlıyor

Tarih 14 Eylül 2017, 15:57

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ulusal Enerji İdaresi, 2020'ye kadar araçlarda etanol yakıt kullanımına geçmenin planlandığını açıkladı.

İdare'nin yetkilisi, Çin'in çevre dostu yakıtların kullanımını teşvik amacıyla söz konusu planı duyurduğunu belirterek, etanol yakıtın fosil yakıtlara ideal bir alternatif olduğunu vurguladı.

E10 olarak bilinen etanol yakıt, benzine yüzde 10 oranında etanol eklenmesiyle elde ediliyor. Yakıt, karbon emisyonlarını azaltması ve enerji darboğazını rahatlatması nedeniyle dünyada yaygın olarak kullanılıyor.

40'tan fazla ülke veya bölgede her yıl 600 milyon tonu aşkın etanol yakıt tüketiliyor. Bu oran, dünyada yıllık bezin kullanımının yüzde 60'ını oluşturuyor.

Dünyanın üçüncü büyük bio-etanol üretici olan Çin'de yıllık tüketim 2,6 milyon tonu buluyor. Etanol ile benzinin karıştırılarak kullanılması, Çin'de yıllık bezin tüketiminin beşte birine tekabül ediyor.

Çin gelişmiş bir sıvı biyoyakıt sistemi kurmayı ve 2020 yılına kadar yılda 50 bin selülozik etanol üretebilecek bir gösteri tesisini faaliyete geçirmeyi hedeflemektedir.

2004'te Çin'de yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve karbon emisyonunun azaltılması çabaları kapsamında mısırdan etanol yakıt üretme pilot programı başlatılmıştı.

Çin, ayrıca çevre kirliliğini azaltma çalışmaları kapsamında kısa süre önce fosil yakıtlı araçların üretimi ve satışlarını durdurmak için bir zaman çizelgesi hazırlama kararı almıştı.

 

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