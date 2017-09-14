Otokar'dan Tursan'a 6 adet Sultan Comfort

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14 Eylül 2017, 15:28

Yıllardır küçük otobüs segmentinde fark yaratan Sultan, Tursan'ın da tercihi oldu.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Sultan ile servis ve turizm sektörünün ilk tercihi olmaya devam ediyor. Sahip olduğu tasarım ve teknik özellikleri her daim kullanıcısına kazandıran Sultan, Tursan Ulaşım Hizmetleri'nin de tercihi oldu. Otokar, servis taşımacılığında oluşturduğu özgün model ile 30 yılı aşkın süredir iş dünyasının öncü şirketlerine ve seçkin eğitim kurumlarına hizmet veren Tursan'a 6 adet Sultan Comfort araç teslim etti.Düzenlenen teslimat törenine Tursan Yönetim Kurulu Üyesi Figen Ayla, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Enön, Otokar Bayi Çavuşoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Civelek, Genel Müdürü Rüştü Başargan, Satış Müdürü Fatih Demirel ve Otokar Otobüs Satış Grup Yöneticisi Murat Torun katıldı.Otokar’ın üstün kalitesiyle üretilen Sultan Comfort’ları konfor, dayanıklılık ve yakıt tasarrufundan dolayı tercih ettiklerini belirten Tursan Genel Müdür Yardımcısı Hakan Enön, filolarına kattıkları yeni araçları personel ve servis taşımacılığında kullanacaklarını belirtti.Toplu taşıma ve turizm sektörünün son yıllarda en çok tercih ettiği, küçük otobüs pazarının lideri Sultan ailesinin üyesi Sultan Comfort, güçlü motoru ile her türlü yol koşulunda üstün performans sunuyor. Çevreci ve yakıtta cimri motoru, 6 ileri vites sistemi ile kullanıcı bütçesini koruyan Sultan Comfort, sürücüsü ve yolcuları için üst düzey konfor ve güvenlik sunuyor. Sahip olduğu özelliklerle toplu taşımacılıkta standartları belirleyen Sultan Comfort, ABS fren sistemi, ön ve arka disk frenleri sayesinde güvenli bir sürüş vadediyor.