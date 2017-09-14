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Bozankaya trambusları 5 milyon kilometreyi devirdi

Bozankaya trambusları 5 milyon kilometreyi devirdi

Tarih 14 Eylül 2017, 15:08

Türkiye'deki ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüs üretimini gerçekleştiren Bozankaya, modern Trambus sistemiyle de ulaşıma yeni bir soluk getiriyor. 2015'te Malatya'da yola çıktığından bu yana 5 milyon kilometre yol kat eden ve yüzde 75 oranında yakıt tasarrufu sağlayan 24,7 metrelik Bozankaya trambusları, yakında Şanlıurfa'da da hizmet vermeye başlayacak.

2015'ten bu yana Malatya’da hizmet veren yüzde 100 Türk mühendisliğinin ürünü 22 adet 24,7 metrelik Bozankaya trambusu, yola çıktığından bu yana tam 5 milyon kilometre yol kat etti. Trambus olarak adlandırılan modern troleybüs sistemi; yaklaşık 300 yolcu kapasitesi, çevre dostu, ekonomik ve yüksek performansıyla ön plana çıkıyor.

Her gün yaklaşık 40 bin kişiyi taşıyan Bozankaya trambusları günde 6 bin kilometreye yakın yol yapıyor. Dünyanın yarıçapının 6 bin 371 kilometre olduğu düşünüldüğünde Bozankaya trambusları her gün neredeyse dünyayı turluyor!

Sıfır emisyonlu trambusların, karbondioksit gazı salınımı yapmadığını doğaya ve insan sağlığına zarar vermediğini vurgulayan Malatya Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “Yeniçağın yeni toplu taşıma aracı trambusların Malatya’mızı marka şehir olma yolunda bir adım ileri taşıdığına inanıyoruz” dedi.



Günay: Trambus projesi örnek oluyor
Bozankaya’nın kendi bünyesinde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türkiye’ye katma değer sağlayan işlere imza attığını dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, “Bozankaya trambusları ile birlikte sadece Malatya ili özelinde yüzde 75 oranında yakıt tasarrufu sağlandı. Daha temiz bir çevre, daha güçlü bir ekonomi, daha çağdaş bir ulaşım sistemi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 yılında 10 adet bataryalı 24,7 metrelik Bozankaya Trambusu Şanlıurfa’da da kullanılmaya başlanacak. Malatya’daki trambus projemizin, Türkiye’nin diğer illerine ve diğer üreticilere örnek olmasından memnunuz” dedi.




 

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