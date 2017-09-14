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Okullar açıldı, İstanbul’da trafik %30 arttı

Okullar açıldı, İstanbul’da trafik %30 arttı

Tarih 14 Eylül 2017, 13:41

Navigasyon pazarının lider uygulaması Yandex Navigasyon, yaz tatilinin bitmesiyle İstanbul’da meydana gelen trafik artışını araştırdı.

Yapılan analizde geride kalan son beş haftanın pazartesi günlerinde gerçekleşen trafik verileri karşılaştırıldı. Sadece bazı özel okulların ve anaokullarının açılmasına rağmen 11 Eylül Pazartesi günü İstanbul trafiğinin geçen diğer haftalara göre yüzde 33 oranında artış gösterdiği ortaya çıktı.

Kullanıcılarını bilgilendirmek için analizler yapan Yandex Navigasyon, yaz tatilinin bitmesinin ardından İstanbul’da meydana gelen trafik artışını mercek altına aldı. Yapılan araştırmaya göre okulların açılması ve İstanbulluların tatilden dönmesiyle trafik geri geldi. Servis araçlarının da yola çıkmasıyla trafiksiz günler geride kaldı.


Yandex Navigasyon, geride kalan son beş haftada pazartesi günleri gerçekleşen trafik verilerini masaya yatırdı. 11 Eylül Pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun, diğer haftalara göre yüzde 33 oranında arttığı ortaya çıktı. Sadece özel okulların bir kısmının ve anaokullarının açılmasıyla meydana gelen söz konusu yoğunluğun, 18 Eylül Pazartesi günü tüm okulların açılmasıyla çok daha artacağı öngörülüyor.

Yandex Navigasyon, 18 Eylül Pazartesi günü yaşanacak trafik yoğunluğunda kullanıcılarına yardımcı olmak için hazırlıklarını tamamladı. Uygulama, kullanıcılarını en hızlı rotalara yönlendirecek ve trafikte zaman kaybını azaltacak çözümler önerecek.


 

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