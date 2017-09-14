TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Autofest'te geri sayım başladı

Autofest'te geri sayım başladı

Tarih 14 Eylül 2017, 12:22

Türkiye’nin en seçkin Açıkhava otomobil festivali Autofest için geri sayım başladı. Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği Autofest 16-17 Eylül tarihlerinde ANKAmall’da gerçekleşecek.

“7’den 70’e herkes için otomobil tutkusu” mottosu ile yola çıkan, otomobil adına ne varsa içerisinde barındıran festival bu yıl Doğukan Manço’nun katılımıyla pek çok yenilik ve sürprizlerle  yapılacak.  Autofest 2017’de en yeni tasarımlar, lüks ve spor otomobiller, modifiyeli otomobiller, klasik otomobiller ve farklı motosikletler sergilenecek. Otomobil aksesuar firmaları, ses, müzik ve chip tuning firmaları da açtıkları stantlarla organizasyona renk katacaklar.



Birbirinden değerli otomobiller
Festival kapsamında paha biçilemez değerde koleksiyonerlerin garajında duran klasik otomobillerden, Türkiye’nin en hızlı süper spor otomobillerine kadar çok farklı araçlar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Otomobil sporları adına bütün soruların cevapları muhatapları ile festivalde
Otomobil sporları bölümünde ralliden off roada, dragdan drifte kadar birçok yarış otomobili pilotları eşliğinde sergilenirken Ankara otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Ankara Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (ANDOFF)’da ziyaretçilerin otomobil sporları konusundaki meraklarını giderecek. Ayrıca TOSFED’e (Türkiye otomobil Sporları Federasyonu) bağlı gözetmen kurulu olan AGK’da (Ankara Gözetmen Kurulu)  stant açarak yarışlarda görev almak isteyenleri bu konuda bilgilendirecek.



Doğukan MANÇO Dj performans gösterisi
Geçtiğimiz dönemlerde Survivor yarışmasında yarışmacı olarak da mücadele eden Doğukan Manço aynı zamanda lisanslı bir otomobil yarışçısı. Türkiye Drift Şampiyonasında mücadele eden Manço, ANKAmall AUTOFEST 2017 organizasyonunda Cumartesi akşamı sahne alarak ziyaretçilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Doğukan Manço dışında dans ve müzik gösterilerinin iki gün boyunca devam edeceği festivalde birçok sürpriz hediye de ziyaretçileri bekliyor olacak.

Devletin önemli kuruluşları ilk defa bir otomobil festivalinde
Türkiye’de ilk defa JÖAK (Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı)’da böylesine bir festivalde yer alarak festival ziyaretçileri ile buluşacak. Zırhlı araçların yanı sıra tırmanma duvarı ile miniklerin gönlünü fethedecek olan JÖAK, kahraman Türk ordusundaki hizmetlerini de ziyaretçiler ile paylaşacak.

JÖAK dışında Emniyet Genel Müdürlüğü halkı bilinçlendirmek için takla, kaza ve alkol simülatörleri ile alanda yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı klasik itfaiye araçlarını alanda sergilerken, Zabıta Daire Başkanlığı da açacağı stantta ziyaretçilerin sorularını cevaplayacak.

Test Sürüşü imkanı
AUTOFEST 2017 içinde barındırdığı bir çok yenilikten biri de ayrı bir alanda festivale katılım sağlayan otomobil bayilerine test sürüşü imkanı veriyor olması olacak. Metro çıkışı önünde AVM alanı içerisinde ayrıca konumlandırılacak olan test sürüşü otomobillerini kullanabilecek ve bu sayede satın almak istedikleri otomobiller konusunda detaylı bilgi sahibi olabilecekler.



 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Hyundai, genç ve güçlü modelleriyle Frankfurt’ta

 Hyundai, genç ve güçlü modelleriyle Frankfurt’ta Hyundai, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda i30 Fastback ve i30 N ve yeni B-SUV modeli KONA’nın lansmanını gerçekleş...

Yeni Dacia Duster: Dünya prömiyeri Frankfurt Otomobil Fuarı’nda

 Yeni Dacia Duster: Dünya prömiyeri Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Dacia, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Yeni Duster’ın dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Dacia Duster, modelin l...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x