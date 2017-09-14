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Autofest'te geri sayım başladı
14 Eylül 2017, 12:22
Türkiye’nin en seçkin Açıkhava otomobil festivali Autofest için geri sayım başladı. Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği Autofest 16-17 Eylül tarihlerinde ANKAmall’da gerçekleşecek.
“7’den 70’e herkes için otomobil tutkusu” mottosu ile yola çıkan, otomobil adına ne varsa içerisinde barındıran festival bu yıl Doğukan Manço’nun katılımıyla pek çok yenilik ve sürprizlerle yapılacak. Autofest 2017’de en yeni tasarımlar, lüks ve spor otomobiller, modifiyeli otomobiller, klasik otomobiller ve farklı motosikletler sergilenecek. Otomobil aksesuar firmaları, ses, müzik ve chip tuning firmaları da açtıkları stantlarla organizasyona renk katacaklar.
Birbirinden değerli otomobiller
Festival kapsamında paha biçilemez değerde koleksiyonerlerin garajında duran klasik otomobillerden, Türkiye’nin en hızlı süper spor otomobillerine kadar çok farklı araçlar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Otomobil sporları adına bütün soruların cevapları muhatapları ile festivalde
Otomobil sporları bölümünde ralliden off roada, dragdan drifte kadar birçok yarış otomobili pilotları eşliğinde sergilenirken Ankara otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Ankara Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (ANDOFF)’da ziyaretçilerin otomobil sporları konusundaki meraklarını giderecek. Ayrıca TOSFED’e (Türkiye otomobil Sporları Federasyonu) bağlı gözetmen kurulu olan AGK’da (Ankara Gözetmen Kurulu) stant açarak yarışlarda görev almak isteyenleri bu konuda bilgilendirecek.
Doğukan MANÇO Dj performans gösterisi
Geçtiğimiz dönemlerde Survivor yarışmasında yarışmacı olarak da mücadele eden Doğukan Manço aynı zamanda lisanslı bir otomobil yarışçısı. Türkiye Drift Şampiyonasında mücadele eden Manço, ANKAmall AUTOFEST 2017 organizasyonunda Cumartesi akşamı sahne alarak ziyaretçilere unutulmaz bir gece yaşatacak.
Doğukan Manço dışında dans ve müzik gösterilerinin iki gün boyunca devam edeceği festivalde birçok sürpriz hediye de ziyaretçileri bekliyor olacak.
Devletin önemli kuruluşları ilk defa bir otomobil festivalinde
Türkiye’de ilk defa JÖAK (Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı)’da böylesine bir festivalde yer alarak festival ziyaretçileri ile buluşacak. Zırhlı araçların yanı sıra tırmanma duvarı ile miniklerin gönlünü fethedecek olan JÖAK, kahraman Türk ordusundaki hizmetlerini de ziyaretçiler ile paylaşacak.
JÖAK dışında Emniyet Genel Müdürlüğü halkı bilinçlendirmek için takla, kaza ve alkol simülatörleri ile alanda yer alacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı klasik itfaiye araçlarını alanda sergilerken, Zabıta Daire Başkanlığı da açacağı stantta ziyaretçilerin sorularını cevaplayacak.
Test Sürüşü imkanı
AUTOFEST 2017 içinde barındırdığı bir çok yenilikten biri de ayrı bir alanda festivale katılım sağlayan otomobil bayilerine test sürüşü imkanı veriyor olması olacak. Metro çıkışı önünde AVM alanı içerisinde ayrıca konumlandırılacak olan test sürüşü otomobillerini kullanabilecek ve bu sayede satın almak istedikleri otomobiller konusunda detaylı bilgi sahibi olabilecekler.
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