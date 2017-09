Liman–İş Sendikası Eğitim, Kültür ve Araştırma Merkezi hizmete açıldı

Anasayfa » 3d Lojistik

Liman-iş Sendikası Eğitim, Kültür ve Araştırma Merkezi açılışı, Liman–İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı ve Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert’in evsahipliğinde 12 Eylül’de düzenlenen törenle gerçekleşti. Törene Hak–İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra denizcilik, ticaret camiasından temsilciler ve kamu yetkilileri de katıldılar.Liman–İş Sendikası Eğitim, Kültür ve Araştırma Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı, Port Akdeniz ile gerçekleştirdikleri bu başarılı çalışmaların, özel sektör ile sendika işbirliği açısından da çok önemli bir örnek olduğunu belirtti. Antalya Limanı ile birlikte 2016 sonunda başlattıkları uzun soluklu “Türkiye’de Liman İş Yerlerinde İş Kazalarının Sebepleri ve Önlenmesine Yönelik Araştırma” başlıklı çalışmayı da hatırlatan Önder Avcı, “Port Akdeniz ile yine önemli bir işbirliğine, örnek bir çalışmaya imza atıyoruz. Liman–İş Sendikası Eğitim, Kültür ve Araştırma Merkezi’ni, Antalya Şube binamızda Port Akdeniz’in katkılarıyla hayata geçirdik. Attığımız bu adım da, işlevsel olarak yararlarıyla birlikte özel sektör işbirliği açısından da bizler için ayrı bir anlam ve önem taşıyor” şeklinde konuştu.Birçok alanda olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da kurumsal bir misyonla çok titiz bir yaklaşım sergilediklerini belirten Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, “Bu yaklaşım doğrultusunda kapımız her zaman kamu yetkilileri, akademik çevreler ve sendikamıza açıktı. Liman-İş ile geçtiğimiz yıl başlattığımız ve bu açılışla birlikte farklı bir boyuta taşıdığımız işbirliğimiz de Global Ports Holding’in bu kurumsal yaklaşımını somut bir göstergesi konumunda. Liman–İş Sendikası ve Port Akdeniz imzası taşıyan ilk çalışmamız; Türkiye limanlarındaki olası iş kazalarının sebeplerinin belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin oluşturulmasına yönelik uzun soluklu bir araştırma. Evet bu çalışmada merkezde biz yer alıyoruz. Ancak çalışma sadece Antalya Limanı ya da sadece Liman–İş Sendikası ve Port Akdeniz ile sınırlı değil. İlgili kamu kuruluşları, STK’lar, akademik çevreler de bu araştırmaya dahil oluyor, katkı sağlıyor. Bununla birlikte Türkiye’deki diğer limanlar ve hatta yabancı ülkelerdeki iyi ya da kötü örnekleri de inceliyoruz. Halihazırda, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Denizcilik sektörüne, liman iş koluna özel herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Araştırmamız, ülkemiz için böylesine hassas bir konuda çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak somut sonuçlar oluşturacak” dedi.Liman–İş Sendikası Eğitim, Kültür ve Araştırma Merkezi’nin de bu başarılı işbirliğini farklı bir boyuta taşıyan ikinci bir adımı olduğuna dikkat çeken Özgür Sert, “Liman-İş ile iyi niyet ve samimiyet çerçevesinde yakaladığımız pozitif sinerji ile işbirliğimizi eğitim alanına da taşıdık. Liman–İş Sendikası Eğitim, Kültür ve Araştırma Merkezi; liman işçilerinin çalışma hayatına yönelik her türlü kültürel faaliyetin yanı sıra eğitim ve araştırma işlerinin yürütülmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu işbirliğimiz de kendi alanında Türkiye’de bir ilki oluşturdu. 50 kişilik eğitim odası, toplantı ve çalışma odası ile yönetim ve kayıt odasından oluşan eğitim merkezi, Türkiye’de bu amaç ile kurulan ilk merkez olma özelliğini taşıyor. Merkezde, limancılık sektöründe yer alan çalışanlara; mesleki yeterlilik, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma mevzuatı, sosyal güvenlik, toplu iş sözleşmesi, ulusal ve uluslararası sendikacılık, işçi–işveren müzakere teknikleri ve benzeri konularda eğitimler sağlanacak”.Liman-İş Sendikası ve Port Akdeniz – Antalya Limanı’nın imza attıkları işlerle çok önemli konulara çözüm ürettiklerine dikkat çeken Hak–İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da, “Bununla birlikte, sergiledikleri samimi ve başarılı işbirliği ile de; özel sektör ve sendikalar arasındaki ortak çalışmalara çok güzel bir örnek teşkil ediyorlar, cesaret veriyorlar. İlgili kamu kuruluşlarının, akademik çevrelerin, STK’ların, sendikaların ve özel sektör temsilcilerinin birlikte yürüteceği bu gibi çalışmaların ileride artarak, tüm sektörlere yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Biz de Hak–İş olarak, bu ve benzer tüm çalışmaları her zaman destekleyeceğimizi burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Port Akdeniz gibi şirketler bizler için gurur kaynağı” diyerek, Liman–İş Sendikası ve Port Akdeniz başta olmak üzere bu işbirliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti, eğitim merkezinin Türkiye iş dünyasına hayırlı, uğurlu olmasını diledi.