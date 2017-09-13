Sürücüler için dokunmatik sürüş keyfi

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13 Eylül 2017, 18:51

Dünyanın lider lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, sürücüler için birçok fonksiyona kolayca erişimi sağlayan bir sistem geliştirdi.

Continental, sürücülerin sürüş deneyimini artırmak ve sürücü-araç arasındaki “sözsüz” iletişimi bir üst seviyeye çıkarmak için yeni bir sistem geliştirdi. Bu sistemle sürücüler dokunmatik ekran üzerinde, kendi belirledikleri dokunma hareketlerini kullanarak, birçok fonksiyonu kontrol edebiliyor. Böylece sürüş esnasında dikkat dağınıklığının önüne geçilerek, hem sürüş güvenliği hem de sürüş keyfi artırılıyor.; “Sistem fonksiyonlarının dokunmatik ekranlar kullanılarak kontrol edilmesi sürücülerin aynı fonksiyonları düğme veya anahtarla gerçekleştirmesinden çok daha hızlı. Ancak bu, sürücülerin dikkatlerinin dağılmasına engel değil. Dokunmatik ekranı el hareketleriyle birleştirerek, dikkat dağınıklığını standart yönteme nazaran önemli ölçüde azaltabileceğimizi düşünüyoruz”. diye konuştu.Sürücüler dokunmatik ekrana iki parmakla dokunarak hareket etkileşimi sistemini aktifleştiriyor. Hareket etkileşimi aktifleştirildiğinde, sürücü önceden belirlediği parmak hareketlerini kullanarak araç fonksiyonlarına erişiyor. Örneğin sürücü en sevdiği kişiyi aramak için dokunmatik ekrana iki parmağıyla bir kalp veya bir çatı çizerek araç navigasyonuna eve gitmek istediğini söyleyebiliyor. Dr. Abel, bu konseptin kabul görmesi ve efektif olabilmesi için hareketlerin sezgisel olması ve özellikle öğrenilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Yani sürücülerin kolay hatırlayabilecekleri ve dokunmatik ekranda rahatça çizebilecekleri hareketler belirlemesi gerekiyor. Dr. Abel, yaptıkları araştırmalarda bu konuda başarılı olduklarını kanıtladıklarını belirtiyor.Continental’in yaptığı araştırma, iki parmakla dokunmatik ekran üzerinde yapılan hareketlerin, istenen fonksiyonları kullanmak için gerekli zamanı üçte bir oranında azaltabileceğini gösteriyor. Araştırmanın bir diğer sonucu ise, dokunmatik ekranı tek parmakla ve ekrana bakarak kullanmak yerine, iki parmak kullanarak önceden belirlenen şekilleri çizmenin zihinsel çabayı dörtte bir oranında azalttığını gösteriyor. Sürücüler iki parmaklı dokunma hareketleri sayesinde dokunmatik ekrana bakmaya ihtiyaç duymadan ekranın istedikleri bölgesine çizebiliyor. Araç-sürücü etkileşiminde en sık kullanılan fonksiyonları kapsayan bu yeni sistem, sürüş keyfini artırırken, oluşabilecek dikkat dağınıklıklarının da önüne geçiyor.Continental, 2016 yılında elde ettiği 40.5 milyar Euro'luk ciro ile dünyanın önde gelen otomotiv tedarikçilerindendir. Fren sistemleri, motor ve şasi sistemleri ve elemanları, aletle donatım, infotainment (bilgilendirmeli eğlence) çözümleri, araç elektroniği, lastik ve teknik elastomer ürünleri sunucusu olarak Continental; daha fazla sürüş emniyeti sağlamaya ve küresel iklimi korumaya önemli katkılarda bulunmaktadır. Bunun ötesinde, Continental otomotiv iletişiminde yetkin bir iş ortağıdır. Continental, 56 ülkede yaklaşık 230.000’den fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir.Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Continental’in lastik bölümünün satışları, 2016’da 10.7 milyar Euro‘ya ulaşmıştır. Dünya çapında 52.000 kadar çalışanıyla 24 üretim ve ürün geliştirme noktasına sahip olan Continental Lastik Bölümü, geniş çaplı üretim ve Ar-Ge yatırımları ile uygun fiyatlı ve çevreye duyarlı ürünlerin oluşturulmasına büyük katkı sağlamaktadır.Dünya çapında en büyük kamyon, otobüs ve endüstriyel lastik üreticilerinden biri olan Continental, sürekli gelişen ve büyüyen geniş ürün yelpazesi, hizmetleri ve çözümleri ile faaliyet göstermektedir.