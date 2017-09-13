TOSB’da 70 milyon liralık yatırım atağı

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13 Eylül 2017, 18:34

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, bölgeye 70 milyon lira değerinde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcı için onay çıktı.

Yeni vizyon ve misyon

TOSB Ar-Ge merkezleri

“Yeni bir OSB alanına ihtiyaç var”



Üniversite-sanayi işbirliği konusu

Organize sanayi bölgeleri içinde Ar-Ge, Endüstri 4.0’a geçiş, üniversite-sanayi işbirliği alanlarında öncü görevler üstlenen TOSB’un, gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yatırım kararları çıktı.Genel Kurul’un açılışında konuşan ve TOSB’un ülke ekonomisine, bulunduğu bölgeye olan katkılarına dikkat çeken TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Ülkemizin gerçekleştirdiği ihracata baktığımızda otomotiv sektörü diğer ihracatçı sektörlerin açık ara önünde. Otomotiv sektörü içinde Otomotiv Yan Sanayi hatırı sayılır bir paya sahip. Öyle ki TOSB’un Marmara Bölgesi’ne ve bulunduğu şehre olan ekonomik katkısı, yıllık 1,5 milyar dolar ihracat ve 12 milyar liralık bir ciro olarak karşımıza çıkıyor. 77 sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği bölgemizde 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor” dedi.TOSB yeni yönetiminin, “Şeffaf, hesap veren, çoklu katılım sağlayan, üye problemlerine çözüm arayan, inisiyatif alan, endüstri 4.0 çağına yatırım yapan, gençler ile değişime, profesyonel kadroya ve kurumsallaşmaya önem veren bir yönetim anlayışı getirmek” vizyonu ile göreve geldiğine dikkat çeken Başkan Burhanoğlu, “Markalaşma gelişimini hızlandırmak, itibar ve rekabet gücümüzü artırmak, değişim ve gelişimi desteklemek ve bu süreci etkin şekilde duyurmak için TOSB olarak iletişim ve gündem yönetimini en iyi yapan OSB olma misyonu ile hareket edeceğiz” diye konuştu.Türkiye’deki mevcut 365 Ar-Ge merkezin yaklaşık yüzde 3’ünün sadece TOSB’da yer aldığına dikkat çeken Başkan Burhanoğlu, “Bölgemiz 12 adet Ar-Ge merkezine sahip nadir OSB’lerden. Buna ek olarak 172 dönüm içerisinde 50 bin yetişmiş ağaç ile de TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ‘En temiz OSB’ sertifikası ile ödüllendirilmiş bir organize sanayi bölgesiyiz” diye belirtti.Seçilen yeni yönetim kurulu ile TOSB’un otomotiv sektörünün gelecek yarınlarının inşası için yeni vizyon ve misyonlar üstlendiğini ifade eden Burhanoğlu, “Yaklaşık 70 milyon TL’ye mal olacak yeni yatırımlar ve halihazırda yapılan müracaatlar sonrası özel sektörün gerçekleştireceği tesis yatırımlarının sonucunda artık TOSB’da yer kalmayacak. Sanayiciler olarak artık bulunduğumuz bölgeye sığamıyoruz. Temelleri atılacak yeni üretim tesislerinde üretim ve kapasiteyi artırabilmek için özellikle bodrum katlarının daha verimli kullanılması gerekiyor. Bunun için de bodrum katlarının inşaat alanından sayılmaması konusunda yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Eski üretim tesislerinde bunu sağlamak zor gözükse de yasal düzenlemeler ile yeni yapılacak üretim tesislerinde bunun önü açılarak bodrum katlarının da üretime katılması sağlanabilir” dedi.TOSB’un 2 milyon 800 bin metrekare alana sahip olduğunu aktaran Ömer Burhanoğlu “Bu alan içerisinde 120 bin metrekare sosyal alan, 104 bin 334 metrekare kiralanabilir endüstriyel alan var. 18 bin 447 metrekare otel, 17 bin 649 metrekare ofis ve hizmet, 4 bin 600 metrekare teknik altyapı binaları olmak üzere toplam 145 bin 30 metrekare binamız mevcut. Bunlara ek 258 bin metrekare park ve orman alanı ile 1 milyon 964 bin metrekare üretim alanına sahibiz. Bölgeye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar da var. Bu doğrultuda yeni üretim tesisimiz için 70 milyon TL değerinde bir yatırım söz konusu. Fakat gelişimin ve yatırımların sürdürülebilmesi için yeni bir OSB alanına acil ihtiyaç var” diye konuştu.Üniversite-sanayi işbirliği, sanayi üretiminin endüstri 4.0’a entegrasyonu, Ar-Ge alanlarında TOSB’un diğer OSB’ler için öncü ve örnek bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Ömer Burhanoğlu, “Bu kapsamda TOSB ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında yapılan protokol sonucu 2 yıl süre içerisinde onlarca genç sektöre kazandırılmak üzere ihtisas gördü. Bir yandan da Kocaeli Üniversitesi’ne yapılan burs yardımlarımız da devam ediyor. Amacımız gençlere olan yatırımlarımızı artırarak, Ar-Ge’ye ve ülke gelişimine katkı sağlamak. Pek çok üniversite ile akademik kurumlarda üretilen fikir ve projelerin endüstriye kazandırılması için de pek çok proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.