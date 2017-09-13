TEMSA’dan Urfa’ya 37 Opalin City ve 25 Avenue

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13 Eylül 2017, 17:26

TEMSA, Şanlıurfa Belediyesi’nin ulaşım şirketi Belsan A.Ş filosuna 7 metrelik 37 Opalin City, 12 metrelik 25 adet Avenue teslimatı gerçekleştirdi.



TEMSA sahip olduğu geniş ürün gamı ile kentiçi ulaşım süreçlerinde fark yaratmaya devam ediyor. 11 Eylül Pazartesi günü Haleplibahçe - Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Belsan A.Ş Genel Müdürü Nüsret Urmak, TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl, Kamu Satış Yöneticisi Ayşegül Gökçe, Kamu Satış Yöneticisi Alper Şahin ve Bölge Satış Yöneticisi Fırat Bakır katıldı.Türkiye’de nüfus oranına göre toplu taşımada en büyük araç filosuna sahip olan ve ulaşımda Kalite ödülü alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı 62 otobüs, düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu. Engelli vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri için engelli rampası bulunan ve Wifi hizmetinin de sunulacağı 37 adet Opalin City, 25 adet Avenue Belsan A.Ş bünyesinde, şehir içi ulaşımda kolaylık sağlayacak.Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'da şehir içi ulaşım sorunlarını ortadan kaldırabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Toplu taşımanın önemine değinerek konuşmasını sürdüren Başkan Nihat Çiftçi, şehir içi ulaşımda her gün ortalama 190 bin kişiye hizmet verdiklerini söyledi.Törende konuşan TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl, TEMSA’nın sahip olduğu geniş ürün gamı kentiçi ulaşım süreçlerinde hizmet bütünlüğü sağladığına dikkat çekerek, “Ülkemizin en güzel şehirleri arasında yer alan ve ulaşım sürecinde sağlıklı bir hizmet anlayışını ilke edinen Şanlıurfa’da TEMSA araçlarımızla hizmet vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. TEMSA tüm otobüs pazarının lider markası konumunda. Kentiçi ürün grubunda da birçok belediyenin ve özel halk otobüs işletmecisinin tercihi TEMSA. Bugün teslim ettiğimiz araçlarımızın da Şanlıurfa Belediyesi’ne, Belsan A.Ş’ye ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.