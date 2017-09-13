TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

TEMSA’dan Urfa’ya 37 Opalin City ve 25 Avenue

TEMSA’dan Urfa’ya 37 Opalin City ve 25 Avenue

Tarih 13 Eylül 2017, 17:26

TEMSA, Şanlıurfa Belediyesi’nin ulaşım şirketi Belsan A.Ş filosuna 7 metrelik 37 Opalin City, 12 metrelik 25 adet Avenue teslimatı gerçekleştirdi.

TEMSA sahip olduğu geniş ürün gamı ile kentiçi ulaşım süreçlerinde fark yaratmaya devam ediyor. 11 Eylül Pazartesi günü Haleplibahçe - Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Belsan A.Ş Genel Müdürü Nüsret Urmak, TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl, Kamu Satış Yöneticisi Ayşegül Gökçe, Kamu Satış Yöneticisi Alper Şahin ve Bölge Satış Yöneticisi Fırat Bakır katıldı.



Türkiye’de nüfus oranına göre toplu taşımada en büyük araç filosuna sahip olan ve ulaşımda Kalite ödülü alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı 62 otobüs, düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu. Engelli vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri için engelli rampası bulunan ve Wifi hizmetinin de sunulacağı 37 adet Opalin City, 25 adet Avenue Belsan A.Ş  bünyesinde, şehir içi ulaşımda kolaylık sağlayacak.



Günlük 190 bin kişi ulaşım hizmeti alıyor
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'da şehir içi ulaşım sorunlarını ortadan kaldırabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Toplu taşımanın önemine değinerek konuşmasını sürdüren Başkan Nihat Çiftçi, şehir içi ulaşımda her gün ortalama 190 bin kişiye hizmet verdiklerini söyledi.



Opalin City ve Avenue  otobüslerimiz hayırlı olsun
Törende konuşan TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl, TEMSA’nın sahip olduğu geniş ürün gamı kentiçi ulaşım süreçlerinde hizmet bütünlüğü sağladığına dikkat çekerek, “Ülkemizin en güzel şehirleri arasında yer alan ve ulaşım sürecinde sağlıklı bir hizmet anlayışını ilke edinen Şanlıurfa’da TEMSA araçlarımızla hizmet vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. TEMSA tüm otobüs pazarının lider markası konumunda.  Kentiçi ürün grubunda da birçok belediyenin ve özel halk otobüs işletmecisinin tercihi TEMSA.  Bugün teslim ettiğimiz araçlarımızın da Şanlıurfa Belediyesi’ne, Belsan A.Ş’ye ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Otokar'dan Tursan'a 6 adet Sultan Comfort

 Otokar'dan Tursan'a 6 adet Sultan Comfort Yıllardır küçük otobüs segmentinde fark yaratan Sultan, Tursan'ın da tercihi oldu.

DAF Ürdün'de 500. kamyon teslimatını yaptı

 DAF Ürdün'de 500. kamyon teslimatını yaptı DAF Ürdün'de 500. kamyonun teslimatını gerçekleştirdi. Eindhoven merkezli kamyon üreticisinin Ürdün pazarına 20...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dış saha tecrübesi

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x