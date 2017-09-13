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İnci Akü’ye Rusya’dan ödül
13 Eylül 2017, 15:11
Dünyanın Enerji Uzman ıİnci Akü, Rusya’da düzenlenen “Autocomponent 2017’de ödül kazandı.
Dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı Turquality’de yer alarak ‘Türk malı’ ürünleri dünyayla buluşturan İnci Akü, Rusya pazarına damgasını vurdu. İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, her yıl Rusya’da otomotiv sektörünün tüketici dostu ve yenilikçi markalarının seçildiği ‘Autocomponent’ ödülleri ‘akü’ kategorisinde ilk üçe girerek ödül kazandı.
2011 yılından bu yana, Rusya pazarında faaliyet gösteren otomotiv sektörününönde gelen üretici ve dağıtımcılarını belirleyen Autocomponent ödülleri sahiplerini buldu. İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım, “Dört kıtada 80’in üzerinde ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat ile sektörümüzün lider firmaları arasındayız. Rusya önem verdiğimiz pazarlardan biri. Rekabetin oldukça güçlü olduğu böyle bir pazarda, ülkenin en prestijli ödüllerinden birine layık görülmek İnci Akü’nün farkını ortaya koyuyor. Turquality’nin de desteğiyle uluslararası sahada çok değerli başarılara imza attık. Aldığımız bu ödül İnci Akü’nün yurtdışı yatırımlarını artırma konusunda etkili bir motivasyon kaynağı olacak” dedi.
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