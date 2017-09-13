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Mercedes-Benz Türk, özel halk otobüsü dernek yöneticilerini ağırladı

13 Eylül 2017, 14:58

Sektörde 50.yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, müşteri ve yolcu memnuniyetine verdiği önem ile bu yönde temaslarını ve çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun yıllardan beri özel halk otobüsü işletmecileri ile iyi bir iş birliği içinde olan Mercedes-Benz Türk, bu iş birliğini sürdürmeye yönelik ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bunun için sürekli işletmeciler ile yakın temas halinde olan Mercedes-Benz Türk, İstanbul’da bulunan tüm özel halk otobüsü derneklerinin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla tesislerinde bir etkinlik düzenledi.



Otobüslerini en güncel güvenlik, konfor ve yakıt tasarrufu teknolojileri ile donatan Mercedes-Benz Türk, aynı zamanda satış sonrasında sunulan hizmetlerini de sürekli geliştiriyor. Bu kapsamda otobüs işletmecilerinin gündüz çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmesi için gece açık olan servisler hizmete sunuldu. Kullanıcısına en üst düzeyde güvenlik, konfor, ergonomi, güç ve performans sunan şehiriçi otobüsü Mercedes-Benz Conecto, ekonomi ve yüksek kazanç için gerekli tüm şartları yerine getirmek için geliştirildi.



Düzenlenen etkinlikte Mercedes-Benz Türk yetkilileri özel halk otobüsü dernekleri temsilcileri ile halk otobüsü sektörünün sorunları hakkında görüş alışverişinde de bulundular.



Toplumun gelişiminin, toplu taşımacılığın gelişimi ile doğru orantılı olduğuna inanan ve bu doğrultuda vizyonunu geliştiren Mercedes-Benz Türk, yine bu yönde toplumsal yaşamın kalitesine katkıda bulunabilmek üzere çalışmalara devam ediyor.

Özel halk otobüsü dernekleri işletmecileri Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik sonrası Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı ziyaret ederek, kullandıkları Mercedes-Benz Conecto otobüslerin üretim yerini ve üretim aşamalarını da görme fırsatı buldular.



