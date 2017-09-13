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DAF Ürdün'de 500. kamyon teslimatını yaptı

13 Eylül 2017, 14:31

DAF Ürdün'de 500. kamyonun teslimatını gerçekleştirdi. Eindhoven merkezli kamyon üreticisinin Ürdün pazarına 2014'te girdiği düşünülürse bu bir dönüm noktasından çok daha fazlasını temsil ediyor.

DAF CF85 4x2 Euro3 çekicinin teslimatı Hollandalı kamyon üreticisi DAF Trucks'ın %25'in üzerinde payla pazar lideri haline geldiği Ürdün'deki konumu açısından da iyi bir gösterge.



Teslim edilen 500. kamyon merkezi Amman'da bulunan Euro Shipping Services (ESS) tarafından verilen 50 kamyonluk siparişin bir parçası. ESS nakliye, navlun sevkiyatı, konteynır kargo, genel kargo, hava taşımacılığı ve depolama alanlarında uzman olan büyük bir intermodal taşımacılık şirketidir.



DAF'tan alınan 50 kamyonla birlikte ESS, Ürdün'de artan nakliye talebini karşılayacak konuma gelmeyi amaçlamaktadır. ESS'nin sahipleri Issam Sacca ve Mahmoud Omran'a göre CF85 alma kararı sürpriz değil: "DAF'lar özellikle yakıt tüketimi açısından son derece verimli ve Toplam Sahip Olma Maliyetinin bu kadar uygun olmasının sebeplerinden biri de bu. Ayrıca güvenlik, güvenilirlik ve dayanıklılık açısından da DAF CF, 90 araçlık filomuza düşünmeden katmak istediğimiz bir kamyondu. Buna ek olarak, yerel DAF bayisi olan Manaseer tarafından sağlanan satış sonrası destek ve ekstra hizmetlere olan güvenimiz de tam."



Orta Doğu gibi "zorlu arazi" şartlarına sahip bölgeler için DAF kamyonları, standart özelliklerin yanı sıra ağır hizmet tipi tahrik hattı, güçlendirilmiş tekerlek yuvası, büyük boy soğutma sistemi ve özel olarak uyarlanmış hava girişiyle donatılıyor.



Satış Operasyonları Genel Müdürü Michiel Kuijs konuyla ilgili şunları söylüyor: "Ürdün gibi ülkelerde sürüş koşulları çok zorlayıcı olabildiği için kamyonlarımızda buna uygun düzenlemeler yapıyoruz". "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm işletmecilere aynı DAF deneyimini sunuyoruz: mümkün olan en düşük toplam sahip olma maliyetiyle maksimum çalışma süresi ve düşük bakım maliyetleri. 4 yıl içinde Ürdün pazarının lideri olmamızın elbette bir sebebi var. 16 ton ve üzerindeki kamyon pazarında yaklaşık 600 araç bulunuyor ve DAF bu pazarda %25'in üzerinde paya sahip".



