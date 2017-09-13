Mercedes’ten Az-Al Turizm’e 20 adet Sprinter

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13 Eylül 2017, 14:27

Az-Al Turizm, filosundaki araç sayısını artırırken tercihini bir kez daha Mercedes-Benz Sprinter’den yana kullandı.

İstanbul bölgesinde öğrenci ve personel taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren Az-Al Turizm, tercihini yine Mercedes-Benz Sprinter araçlardan yana kullanarak filosundaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 45 adede yükseltti. Az-Al Turizm, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Florya aracılığı ile 8 adedi takas yoluyla olmak üzere toplamda 20 adet Mercedes-Benz Sprinter okul servisi aldı.Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz, Hafif Ticari Araçlar Kamu ve Filo Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, Used1 Satış Müdürü Faruk Özer, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Pazarlama ve Kamyon/ Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Meltem Gürsoy, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Florya Genel Müdürü İsmet Emre Gülsoy, Gülsoy Florya Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ebru Taşkın, Az-Al Turizm firma sahipleri Aziz Baş ve Yusuf Baş katıldılar.Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz: “Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Grubu olarak 50.yılımızı filo teslimatlarımızla taçlandırmaktan ve Az-Al Turizm’e 8 adedi takas yoluyla olmak üzere 20 adet Mercedes-Benz Sprinter Okul Servisi aracı teslim etmekten oldukça gurur duyuyoruz. Mercedes-Benz Sprinter denilince akla ilk güven ve konfor geliyor, aileler çocuklarını bizlere emanet ediyor. Bizler de çocuklarımızı güvenle ve konforla taşımakla mükellefiz. Az-Al Turizm’e satın aldığı 20 adet Sprinter Okul Servisi araçlarının hayırlı olmasını diler, öğrencilere de yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz ” dedi.Az-Al Turizm Firma Sahibi Aziz Baş, Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Florya’ya ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek, kredi ve kasko imkânları için teşekkürlerini iletti. Baş, “Az-Al Turizm olarak, Mercedes-Benz Türk ile iş ortaklığı yapmaktan son derece memnuz. Bizler öğrenci ve personel taşıyoruz, dolayısıyla tercih edeceğimiz markanın da bizler kadar güvenliğe ve konfora önem vermesi gerekiyor, dolayısıyla filomuzu genişletirken yeni araç alımımızda tercihimizi bir kez daha Mercedes-Benz Sprinter’den yana kullandık.” şeklinde konuştu. Aziz Baş konuşmasında, “Ayrıca bu sene 50.yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk’ü yürekten tebrik eder, başarılı iş ortaklığımızın önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini dileriz” dedi.Taşımacılık sektörünün yıldızı Mercedes-Benz Türk, Sprinter’de sunduğu güvenlik donanımları ve konforu ile okul servisi pazarında müşterilerin beklentilerini araçta bulunan üst düzey güvenlik sistemlerini standart olarak sunarak en iyi şekilde karşılamaya devam ediyor.Sınıfında sunduğu üstün güvenlik özellikleriyle öne çıkan Sprinter’de “” (ESP - Elektronik Dengeleme Programı), değişken yük ağırlığını dikkate alarak aracın ağırlık noktasını hesaplıyor ve güvenliği büyük ölçüde arttırıyor. Mercedes-Benz Sprinter, yönetmeliklere uygun olarak “ve okul araçlarında standart olarak kullanılan” ile öğrencilerin güvenli bir yolculuk yapmasını sağlıyor. Mercedes-Benz Sprinter, vücudun sırt bölgesini kavrayan ve konforlu baş dayama imkânı sunan ergonomik koltukları sayesinde rahatlığı da ön plana çıkarıyor.Sprinter, sunduğu ayrıcalıklı güvenlik ve konfor donanımlarının yanı sıra satın alma, kullanım maliyetlerindeki avantajları ve yüksek ikinci el değeri ile pazarda beğeni toplamaya devam ediyor.