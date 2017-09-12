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Yeni bir dönem, Scania'XT ile şantiyede!
12 Eylül 2017, 17:36
Scania şantiye, inşaat ve ağır hizmet için üretilen XT Serisi kamyon ve çekicilerini Södertalje’de tanıttı.
Scania XT Serisi’nde zorlu çalışma koşullarına sahip inşaat, şantiye ve ağır nakliye sektörünün temel ihtiyaçlarına ve tercihlerine gelişmiş cevaplar veriliyor ve modüler üretim felsefesi ile elektronik ve bilişim teknolojilerinin imkanları birleştiriliyor. Bağlantılılık, akıllı taşımacılık, uzun süre ve sürekli hizmet verme gibi yeni trendler ile müşterilere kazanç ve rekabet gücü sunulurken, en zor çalışma koşullarına uyum sağlanıyor ve yeni standartlar oluşturuluyor.
Seçenek çok; amaç verimli ve güvenli çalışma
Scania XT Serisi farklı motor, kabin, şasi, süspansiyon, manuel ve otomatik şanzımanlarla işe ve çalışma koşularına uygun çok sayıda seçenek sunuyor. Araçların birlikte kullanılacakları ekipman ve üstyapılarla birleşimi kolayca gerçekleşirken, verimli ve güvenli çalışma için özel ekipman, aksesuar ve destek üniteleri de sunuluyor.
Yeniler Södertalje’de tanıtıldı
Yeni inşaat serisinin tanıtım programına Scania’nın Avrupa yetkilileri ile birlikte Scania Türkiye temsilcisi Doğuş Otomotiv’in Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ve Pazarlama Müdürü Adnan Yücel ile basın mensupları katıldı.
Scania Demo Center’da detaylı teknik sunumlarla bilgi verildi. Sunumlarda ürün gelişiminde etkili olan pazar gerekleri, yeni teknolojiler, taşıma ve inşaat şantiyelerindeki iş yapma anlayışı, kullanımda kalma, dayanıklılık ve güvenliğin etkili olduğu ifade edildi.
Tanıtımda farklı işler için farklı yükseklikte ve ek donanıma sahip kabin ve 280 Bg’den 730 Bg’ye kadar motorlarla donatılmış çekici ve kamyonlar yer aldı. Araçların kullanım konforu ve performansı da Scania test parkuru ile arazi koşullarında ve kent trafiğinde gerçekleştirilen deneme sürüşleriyle ortaya kondu.
İnşaat ve şantiye koşullarını da içeren test parkurunda, Scania fabrikasının bulunduğu Södertalje’nin kent trafiğinde, otoyol dahil farklı yol koşullarında ve akan trafikte yapılan izlenim sürüşlerinde XT Serisi araçlar sessizliği, kullanım kolaylığı ve Türkçe menüsü, hızlı vites değiştiren Opticruse şanzımanları ile beğeni topladı.
Sipariş alımı başladı, teslimatlar 2018’de
İlhami Eksin; XT kuşağı inşaat kamyonlarının dünya çapında sipariş alımının başladığını, Ocak 2018 ile birlikte seri üretime geçileceğini ve 2018’in ilk çeyreğinin sonunda da Türkiye’de satış ve müşteri teslimatlarının başlayacağını açıkladı.
Yeni 16 litrelik V8 motorlar
XT Serisi ile birlikte Euro normunu sadece SCR ile karşılayan Scania markalı 16 litrelik V8 tipi 13 ve 9 litrelik düz sıralı silindirli motorlar, ticari taşıtların yanı sıra iş makinaları, endüstriyel uygulamalar için de hizmete sunuldu. 730 Bg’lik güç veren motoru ile ticari araç motorlarında 700 Bg’yi aşan birkaç üreticiden biri olan Scania, ayrıca kamyonlarında V8 motor kullanan tek üretici.
İnşaat pazarı büyüyecek rekabet artacak
Scania yetkilileri; bu başarının arkasında 10 yıllık bir çalışma ve 2 milyar Euro’yu aşan bir harcama olduğunu ifade ediyorlar ve “Küresel inşaat endüstrisi büyümeye devam ediyor. Scania şimdi talebi karşılamak için gelişmiş araçlar sunuyor. Bu işte çok sayıda müşterinin temel ve niş ihtiyaçlarının farkındayız ve sürekli karlılığın sağlanması için araçlar ve çözümler geliştirdik. Scania’nın uzun mesafeli araçlarda lider konumuyla eşleştirmek için doğru ürünleri, doğru hizmetleri ve doğru becerileri ortaya koyduk” diyorlar.
ÖNCEDEN AÇILMIŞ DELİKLER
Bu önceden açılmış üst sıra delikleri, üstyapı monte edilirken üstyapı için mükemmel esneklik sağlır; böylece hem zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmış olur hemde Scania kalitesi güvence altına alınmış olur.
Adnan Yücel ise Doğuş Ağır Vasıta’nın yeni çekici ve kamyonları ile birlikte önümüzdeki dönemde şantiyelerde daha etkili olacağını, ağır hizmet kamyonlarında çeşitliliği artırdıklarını, hafif mikser ve vinç uygulamaları için müşteriye terzi işi denebilecek üstyapı montajına uygun araçlar sunacaklarını belirtti. Ayrıca iş makinaları, endüstriyel uygulamalar ve deniz motorları pazarında da pazar paylarını artırmaya yönelik hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.
XT'NİN KALBİNDE
Bir üretim zincirinin parçası olmak, her zaman diğerlerine güvenmek ve diğerlerinin de her zaman size güvenmesi anlamına gelir. Tüm Scania motorların tork-beygir gücü oranının yüksek olması sayesinde XT serisi tüm görevler için hazırlıklıdır. Hafif sıralı 5 silindirli motordan ünlü Scania V8'e kadar, 280 beygir gücünden 730 beygir gücüne kadar uzanan, tamamı yüksek tork-beygir gücü oranına sahip çok çeşitli motor alternatifleri sunarız.
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