Yeni bir dönem, Scania'XT ile şantiyede!

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12 Eylül 2017, 17:36

Scania şantiye, inşaat ve ağır hizmet için üretilen XT Serisi kamyon ve çekicilerini Södertalje’de tanıttı.

Seçenek çok; amaç verimli ve güvenli çalışma

Yeniler Södertalje’de tanıtıldı

Sipariş alımı başladı, teslimatlar 2018’de



Yeni 16 litrelik V8 motorlar

İnşaat pazarı büyüyecek rekabet artacak



ÖNCEDEN AÇILMIŞ DELİKLER

XT'NİN KALBİNDE

Scania XT Serisi’nde zorlu çalışma koşullarına sahip inşaat, şantiye ve ağır nakliye sektörünün temel ihtiyaçlarına ve tercihlerine gelişmiş cevaplar veriliyor ve modüler üretim felsefesi ile elektronik ve bilişim teknolojilerinin imkanları birleştiriliyor. Bağlantılılık, akıllı taşımacılık, uzun süre ve sürekli hizmet verme gibi yeni trendler ile müşterilere kazanç ve rekabet gücü sunulurken, en zor çalışma koşullarına uyum sağlanıyor ve yeni standartlar oluşturuluyor.Scania XT Serisi farklı motor, kabin, şasi, süspansiyon, manuel ve otomatik şanzımanlarla işe ve çalışma koşularına uygun çok sayıda seçenek sunuyor. Araçların birlikte kullanılacakları ekipman ve üstyapılarla birleşimi kolayca gerçekleşirken, verimli ve güvenli çalışma için özel ekipman, aksesuar ve destek üniteleri de sunuluyor.Yeni inşaat serisinin tanıtım programına Scania’nın Avrupa yetkilileri ile birlikte Scania Türkiye temsilcisi Doğuş Otomotiv’in Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ve Pazarlama Müdürü Adnan Yücel ile basın mensupları katıldı.Scania Demo Center’da detaylı teknik sunumlarla bilgi verildi. Sunumlarda ürün gelişiminde etkili olan pazar gerekleri, yeni teknolojiler, taşıma ve inşaat şantiyelerindeki iş yapma anlayışı, kullanımda kalma, dayanıklılık ve güvenliğin etkili olduğu ifade edildi.Tanıtımda farklı işler için farklı yükseklikte ve ek donanıma sahip kabin ve 280 Bg’den 730 Bg’ye kadar motorlarla donatılmış çekici ve kamyonlar yer aldı. Araçların kullanım konforu ve performansı da Scania test parkuru ile arazi koşullarında ve kent trafiğinde gerçekleştirilen deneme sürüşleriyle ortaya kondu.İnşaat ve şantiye koşullarını da içeren test parkurunda, Scania fabrikasının bulunduğu Södertalje’nin kent trafiğinde, otoyol dahil farklı yol koşullarında ve akan trafikte yapılan izlenim sürüşlerinde XT Serisi araçlar sessizliği, kullanım kolaylığı ve Türkçe menüsü, hızlı vites değiştiren Opticruse şanzımanları ile beğeni topladı.İlhami Eksin; XT kuşağı inşaat kamyonlarının dünya çapında sipariş alımının başladığını, Ocak 2018 ile birlikte seri üretime geçileceğini ve 2018’in ilk çeyreğinin sonunda da Türkiye’de satış ve müşteri teslimatlarının başlayacağını açıkladı.XT Serisi ile birlikte Euro normunu sadece SCR ile karşılayan Scania markalı 16 litrelik V8 tipi 13 ve 9 litrelik düz sıralı silindirli motorlar, ticari taşıtların yanı sıra iş makinaları, endüstriyel uygulamalar için de hizmete sunuldu. 730 Bg’lik güç veren motoru ile ticari araç motorlarında 700 Bg’yi aşan birkaç üreticiden biri olan Scania, ayrıca kamyonlarında V8 motor kullanan tek üretici.Scania yetkilileri; bu başarının arkasında 10 yıllık bir çalışma ve 2 milyar Euro’yu aşan bir harcama olduğunu ifade ediyorlar ve “Küresel inşaat endüstrisi büyümeye devam ediyor. Scania şimdi talebi karşılamak için gelişmiş araçlar sunuyor. Bu işte çok sayıda müşterinin temel ve niş ihtiyaçlarının farkındayız ve sürekli karlılığın sağlanması için araçlar ve çözümler geliştirdik. Scania’nın uzun mesafeli araçlarda lider konumuyla eşleştirmek için doğru ürünleri, doğru hizmetleri ve doğru becerileri ortaya koyduk” diyorlar.Bu önceden açılmış üst sıra delikleri, üstyapı monte edilirken üstyapı için mükemmel esneklik sağlır; böylece hem zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmış olur hemde Scania kalitesi güvence altına alınmış olur.Bir üretim zincirinin parçası olmak, her zaman diğerlerine güvenmek ve diğerlerinin de her zaman size güvenmesi anlamına gelir. Tüm Scania motorların tork-beygir gücü oranının yüksek olması sayesinde XT serisi tüm görevler için hazırlıklıdır. Hafif sıralı 5 silindirli motordan ünlü Scania V8'e kadar, 280 beygir gücünden 730 beygir gücüne kadar uzanan, tamamı yüksek tork-beygir gücü oranına sahip çok çeşitli motor alternatifleri sunarız.