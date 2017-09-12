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Hyundai, genç ve güçlü modelleriyle Frankfurt’ta

Hyundai, genç ve güçlü modelleriyle Frankfurt’ta

Tarih 12 Eylül 2017, 16:53

Hyundai, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda i30 Fastback ve i30 N ve yeni B-SUV modeli KONA’nın lansmanını gerçekleştirdi. Hyundai ayrıca teknoloji anlamında da yeni nesil aktarma organlarını sergiledi.

Avrupa’da 1977 yılından bu yana 7.5 milyondan fazla araç satan Hyundai, Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda bölgeyi yakından ilgilendiren yeni modellerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. İlk olarak beş kapılı hatchback karoseriyle otomobil tutkunlarının beğenisine sunulan Yeni i30, şimdi de fastback ve performanslı N versiyonlarıyla sahne aldı. Kalabalık ailelerin ilgisini çeken i30 Wagon versiyonu da ailenin bir üyesi olarak standtaki yerini alırken, markanın tüm dünyadaki satışlarını ve marka imajını yükseltecek Kona modeli de katılımcılardan büyük beğeni topladı. Markanın motorsporlarındaki başarısının bir simgesi olan i30 N TCR yarış otomobili de fuarda sergilenen modeller arasındaydı.



Son 10 yılda, Avrupa pazarında yüzde 87 oranında büyüme kaydeden Güney Koreli üretici Hyundai, bu başarısını estetik tasarımlara sahip güçlü ve kaliteli modellerine borçlu. Hyundai ayrıca, Avrupa'da 1.4 milyondan fazla SUV satarak önemli bir başarı da elde ederken aynı zamanda SUV segmentinde de en fazla ürünü olan bir marka haline geldi. Hyundai'nin 2015 yılında piyasaya sunduğu yeni nesil Tucson ise 250.000'den fazla satış ile en hızlı satılan SUV olarak da önemli bir zafere imzasını attı. Tüm bu başarılarını şimdi yepyeni bir SUV modeliyle sürdürmek isteyen Hyundai, ürün gamını KONA ile zenginleştiriyor. Santa Fe ve Tucson modellerinin yanı sıra, kompakt özellikleri ve pratik yapısıyla öne çıkan KONA, B-SUV segmentinde yer alarak markanın satışlarına ve imajına katkıda bulunmaya hazırlanıyor. Benzinli ve dizel motorlara entegre edilen yeni teknoloji DCT ve 4x4 çekiş sistemi ile birlikte sunulacak.



Geçtiğimiz ay Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alarak C segmentinde 2017 yılında ilk kez bu başarıyı elde ederek sınıfında bir ilke imza atan Hyundai i30 ise tüm versiyonlarıyla beraber Frankfurt’taydı. İlk kez halka tanıtılan Fastback ve ilk performanslı model i30 N, markanın Avrupa pazarındaki gelişimine taze bir kan olacak. Özellikle genç kullanıcıların büyük ilgisini çeken i30 N, 250 ve 275 beygirlik iki farklı güç çıkışına sahip turbo motoru ve sportif tasarımıyla dikkat çekiyor.



Hyundai, fuarda güncel modelleriyle birlikte yeni nesil Smart Stream 1.6 litrelik T-GDi motor ve Smart Stream 8 ileri DCT şanzımanı (ıslak tip) ziyaretçilerin beğenisine sundu. Yeni 1.6 litrelik T-GDi motor, supap süresini sürekli olarak ayarlayan 'Sürekli Değişken Supap Zamanlama Sistemi” (CVVD) de dahil olmak üzere bir dizi yeni teknolojiyi içeriyor ve böylece performansı ve yakıt tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için açma ve kapamayla supap zamanlamasını optimize ediyor. Bu sayede emisyonlar azaltılmış oluyor. Önceki nesilden daha hızlı ve daha pürüzsüz dişli değişiklikleri ile öne çıkan Smart Stream 8 ileri DCT şanzıman ise, yakıt tüketimini düşürmeye de katkıda bulunuyor.        






 

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