Yeni Dacia Duster: Dünya prömiyeri Frankfurt Otomobil Fuarı’nda

Anasayfa » Otomobil

12 Eylül 2017, 16:27

Dacia, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Yeni Duster’ın dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Dacia Duster, modelin lansmanını takip eden yedi başarılı yıl ve bir milyonun üzerinde satış rakamının ardından yenilendi.

Yeni Duster’da öne çıkan yenilikler:

Gösterge paneli statüyü artırmak ve ergonomik bir kabin içi sunmak için tamamen yeniden tasarlandı ve MadiaNav ekranı gösterge panelinin üstüne taşındı.

Koltuklar daha fazla konfor ve destek sunmak için tamamen yenilendi.

Akıllıca düzenlenen yükleme hacimleri sayesinde otomobilin toplam yük taşıma kapasitesi 28,6 litreye çıkarıldı.















Duster Türkiye’de Mart 2018’de pazara sunulacak.





Tamamen yeni, modern, sağlam dış tasarımYeni iç tasarım: tamamen yeniden tasarlandı, daha konforlu ve daha kullanıcı dostuSürüşü kolaylaştıran yeni ekipmanlarGeliştirilen konfor ve sürüş keyfiSUV pazarının en iyileri arasında yer alan 4x4 sürüş deneyimiTüm bunlar yine şaşırtıcı ölçüde uygun bir fiyatDacia ikonik modeli Duster’ı yenilerken, daha fazla özellik sunarak markayı güçlendirmeye devam etmeyi hedefliyor. Ocak - Ağustos 2017 döneminde 434 bin adet ile satışlarını yüzde 11 oranında arttıran Dacia markasının başarı hikayesi, şimdi de yeni, zenginleştirilmiş özellikleri yine uygun bir fiyatla sunan Yeni Duster ile devam ediyor.Türkiye pazarında Dacia Ocak – Ağustos 2017 döneminde 28 bin 763 satış adedine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artış ile 5,2 pazar payı elde etti. Dacia bu sonuçlarla binek + hafif ticari araç pazarında 6. marka konumuna yükseldi. Marka, 2016 yılını 8. marka olarak tamamlamıştı. Duster, Türkiye’de satışa sunulduğu 2010 yılından bugüne kadar 83 bin 904 adet, 2017’nin ilk sekiz ayında ise 9 bin 371 satış adedi elde etti. Duster, Dacia’ya Türkiye’nin 4x4 lider markası ünvanını kazandırdı. Duster Türkiye’de Mart 2018’de pazara sunulacak.Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Türkiye’de Ocak – Ağustos 2017 döneminde 28 bin 763 satış adedi ve 5,2 pazar payı ile marka sıralamasında 6. sırada yer alan Dacia, başarı hikayesini amiral gemisi olan modeli Yeni Duster ile sürdürecek. Nisan ayında EDC otomatik vites seçeneğini pazara sunduktan sonra Mart 2018’de, çok daha etkileyici bir tasarıma sahip olan Yeni Duster’ı müşterlerimizin beğenisine sunmaya hazırlanıyoruz.” dedi.Yenilenen tasarımı, modern, sağlam ve kendini gösteren tarzı Yeni Duster’ın tam bir SUV olduğunu gözler önüne seriyor. Duster’ın tasarımı tamamen yenilendi. Yeni Duster modern ve güçlü bir duruşa ve daha iddialı bir kişiliğe sahipken, her yönüyle bir Duster olmaya devam ediyor.Yeni Duster’ın hem iç hem de dış kısmı daha cesur bir kişiliğe sahip. Tamamen yenilenen dış tasarım, otomobilin güçlü karakterini ortaya çıkaran daha belirgin hatlarıyla öne çıkıyor.Güçlü ön ve arka kısım sayesinde daha geniş bir görünüme sahip olan Yeni Duster, daha yüksek kemer çizgisi sayesinde otomobilin hatlarını daha yatay gösteriyor. Öte yandan, yeni tavan çubukları ve kendini gösteren ön ve arka ızgara plakaları, yeni Duster’ın maceracı kimliğini öne çıkarıyor. Yeni LED ön farlar ise Duster’ın heyecan verici yeni görünümüne güç katıyor.Tasarımcılar tamamen yeni bir iç alan yaratmak ve modern, işlevsel ayrıca son derece konforlu bir kabin sunmak için çalıştılar:Yeni Duster aynı zamanda Dacia ürün gamında daha önce hiç görülmemiş ve Dacia müşterileri tarafından heyecanla beklenen bir dizi yeni ekipman sunuyor:360 derece kameraKör Nokta Uyarı SistemiPerde hava yastıklarıOtomatik klimaEller serbest Dacia kart sistemiYokuş iniş destek sistemi (HDC) (4x4 versiyonda)Yeni Duster iki benzinli motor seçeneğiyle sunuluyor: SCe 115bg (4x2 versiyonu) ve TCe 125bg (4x2 ve 4x4 versiyonlar), her iki seçenekte de manuel vites kutusu bulunuyor.Ayrıca iki dizel motor seçeneği mevcut: 1.5 dCi 90bg (4x2 versiyonu) ve 1.5 dCi 110bg (4x2 ve 4x4 versiyonlar), yine her ikisi de manuel vites kutusu ile sunuluyor. 1.5 dCi 110bg (4x2) EDC otomatik vites seçeneğine de sahip. Ayrıca SCe 115bg motorun LPG versiyonu da seçenekler arasında yer alıyor.Dacia, 2017 yılının ilk yarısında, dünya çapında 332 bin 800’den fazla satış adedi ile yeni bir rekora imza attı ve satışlarında yaklaşık yüzde 12’lik bir artış sağladı. Dacia’nın pazar payı Avrupa'da yüzde 0,1 artarak yüzde 2,6’ya, Avrasya'da yüzde 0,2 artarak 3,2’ye ve Kuzey Afrika'da yüzde 7 artarak 23,5’e yükseldi.Dacia markasının satıldığı 44 pazardan 22’sinde Dacia markası pazar payı veya satış konusunda rekorlara imza attı.İlk olarak Dacia markası altında satışa sunulan Duster, 2011 yılından bu yana Latin Amerika’da (Brezilya, Arjantin, Meksika, Şili ve Kolombiya) Renault markası altında pazara sunuluyor. Ayrıca Rusya ve Hindistan'da da Renault markası altında satışı gerçekleştiriliyor. Renault ve Dacia logoları ile 100’den fazla ülkede satışa sunulan Duster toplamda iki milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı.Türkiye pazarında Dacia Ocak – Ağustos 2017 döneminde 28 bin 763 satış adedine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artış ile 5,2 pazar payı elde etti. Dacia bu sonuçlarla binek + hafif ticari araç pazarında 6. marka konumuna yükseldi. Marka, 2016 yılını 8. marka olarak tamamlamıştı.Duster, Türkiye’de satışa sunulduğu 2010 yılından bugüne kadar 83 bin 904 adet, 2017’nin ilk sekiz ayında ise 9 bin 371 satış adedi elde etti. Duster, Dacia’ya Türkiye’nin 4x4 lider markası ünvanını kazandırdı.