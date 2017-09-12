Anasayfa » Güncel

Alışan Lojistik AR-GE yatırımlarıyla sektöre yön verecek

12 Eylül 2017, 16:03

ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş., geleceği şekillendirmenin ancak geleceği inşa etmekle mümkün olabileceği felsefesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Bilgili ve enerjisi yüksek değerli çalışanlarıyla büyük bir aile olan ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş., geleceği şekillendirmenin ancak geleceği inşa etmekle mümkün olabileceği felsefesiyle çalışmalarına devam ediyor.



Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olan ve kısa sürede katma değerli hizmetler, hızlı tüketim malları ve kimyevi maddeler lojistiği alanında pazar liderlerinden biri olmayı başaran ALIŞAN LOJİSTİK, kurulduğu günden itibaren sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefliyor. ALIŞAN LOJİSTİK, entegre lojistik hizmetleri ve teknolojik gelişimi ile sektör lideri olma hedefini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu anlamda son olarak Yön Ar-Ge Merkezi’ni hizmete açan Alışan Lojistik, sektörde adından söz ettiriyor.



Geleceği şekillendirmenin ancak geleceği inşa etmekle mümkün olabileceğine inanan ve ulaşmış olduğu nokta ile yetinmeyen ALIŞAN LOJİSTİK, sektöre yön vermeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmanın yolunun ise; Endüstri 5.0 çağına giden yolda, nesnelerin birbiriyle konuştuğu Endüstri 4.0 çağının itici kavramları olan ar-ge, inovasyon ve fikri mülkiyet kavramlarının tüm şirket çalışanlarına benimsetilebilmesinden geçtiğine inanıyor. ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş., global ölçekteki sektörel rekabette sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için de süreçlerin optimize edilmesi prensibiyle hareket ediyor.



Sektöre yön vermede ki erişilmez pozisyonunu koruyan ALIŞAN LOJİSTİK’in “Yön Ar-Ge Merkezi”; Ar-Ge merkezlerinin en önemli ihtiyacı olan üst yönetim iradesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. ALIŞAN LOJİSTİK Yön Ar-Ge Merkezi, lojistik yapay zeka, depoda kendi kendini yöneten cihazlar, otomasyon sistemleri, otonom ürün toplama sistemleri, otonom ayrıştırma sistemleri, otomatik yükleme ve boşaltma sistemleri gibi sistemlere yönelik bilgi, teknoloji ve yazılımları kendi Ar-Ge merkezinde üretiyor. ALIŞAN LOJİSTİK, hayata geçirdiği Ar-Ge merkezi bünyesinde gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projeler ile; sektöre yön vererek, sektörün kaynak ve süreçlerini optimize etmeyi ve global çapta sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor.



