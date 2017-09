Borusan Lojistik, Tırsan’dan 105 adet araç

Anasayfa » Piyasa

12 Eylül 2017, 15:52

Tırsan ve Borusan Lojistik tarafından özel olarak geliştirilen 105 adet araç düzenlenen törenle teslim edildi. Törende konuşma yapan Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, amaçlarının fayda sağlamak ve fark yaratmak olduğunu belirterek, “Borusan Lojistik müşterileri için yatırım yapan bir şirket. Müşterilerimizin verimliliklerini artırmak istiyoruz ve bunun için Türkiye’nin lider markası olan Tırsan ile yatırım yaptık.” dedi.



Araçlar Tırsan ve Borusan Lojistik Çalışmasının Ürünü

40 Yıldır İşimizin Başındayız

Tırsan En Büyük Treyler Ar-Ge Merkezini Kuruyor

Dölen: Fark Yaratmak İçin Tırsan’ı Seçtik

Lider Markaya Yatırım Yaptık



Borusan Lojistik Intermodal taşımacılığa başlıyor



Tırsan Perdeli Mega Treyler



Tırsan’ın Tren Yüklemeli Talson Tekstil Taşıyıcı Mega

Lojistik sektörünün lider markalarından Borusan Lojistik ve Türk treyler sektörünün lideri Tırsan’ın endüstriyel işbirlikleri çerçevesinde geliştirdikleri 80’i Tırsan T.SCS M Perdeli Mega treyler,25 adedi Talson Tekstil Taşıyıcı Mega’dan oluşan toplam 105 aracın teslimatı için Tırsan Adapazarı fabrikasında özel bir teslimat töreni düzenlendi. 6 Eylül’de gerçekleşen törende, araçlar Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen’e teslim edildi. Toplantıda Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Okyay Öztuğran ve Uluslararası Taşımacılık Bölümü Operasyonlar Grup Müdürü Volkan Yıldırım da konuşma yaparak bu iş birliğinin önemine değindi.Teslimat öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Borusan Lojistik’in herkes tarafından bilinen bir marka olduğunu ve Tırsan olarak, Borusan Lojistik ile geçmişten bugüne gelen yakın ilişkilerinin bulunduğunu aktardı. Daha önce Borusan Lojistik’e yurtiçi konteyner taşımaları için araç verdiklerini kaydeden Nuhoğlu, Borusan Lojistik’in sektör için önemli olan bir yatırım yaparak Balnak Uluslararası Nakliyat’ı satın almasına da dikkat çekti. “Borusan Lojstik gibi bir Türk firması ilk defa büyük bir firmayı satın aldı. Bu çok önemli çünkü uluslararası rekabet eden yapıların kurulması gerekiyor” diyen Nuhoğlu yabancı fon şirketlerine yapılan satışları anlamadığını belirtti.Borusan’ın 105 adetlik büyük bir yatırım yaptığını aktaran Nuhoğlu, 80 adet Tırsan Perdeli Mega ve 25 adet Talson Tekstil Taşıyıcı Mega treyler aldıklarını söyledi ve Borusan’a teslim edilen araçlarda önemli geliştirmeler yaptıklarını belirtti. Askılı taşımacılık için verilen araçların Avrupa’da çalışacağını ve Avrupalı nakliyecilerin örnek alacağı bir araç olduğunu söyleyen Nuhoğlu, tüm bu çalışmaların sonucunda geliştirilen Mega Semi Treylerler için şu bilgileri verdi: “Bu araçlarımızda ön dingil kaldırması bulunuyor. Bu çok zor bir iştir ve Ar-Ge’miz ile yoğun bir çalışma neticesinde bunu yaptık. Bu sayede araçlarda verimliliği artıran dingil kaldırma modeline geçtik. Tedarikçi ve müşteri sinerjisini bir kez daha burada görmüş olduk.”Çetin Nuhoğlu, sektörde adanmışlığın önemine vurgu yaparak sadece treyler satarak bu işin yapılamayacağına dikkat çekti ve “Tırsan teslim ettiği ve teslim edeceği her bir ürünün sonuna kadar arkasındadır. Çünkü bu araçlar yatırım araçlarıdır. Bu araçlarla müşterilerimiz para kazanıyorlar. Bizim de her zaman onların arkasında olmamız gerekiyor” dedi.Çetin Nuhoğlu, yeni Ar-Ge merkezi yatırımının da müjdesini verdi. 2009 yılında Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezi olarak kurulan ve 105 mühendisi ile sektöre hizmet veren Tırsan Ar-Ge’ye ikinci merkez eklenecek. En büyük treyler Ar-Ge merkezi olacak 2. merkezde 150 mühendisin görev alacağını, toplamda 250’i aşkın mühendisle inovasyona devam edeceklerini aktaran Nuhoğlu, Türkiye’nin lider markası olarak, Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti.Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen ise yaptığı konuşmada fayda sağlamak ve fark yaratmaya odaklanmış bir firma olduklarının altını çizdi. Yaptıkları yatırımların da bu amaçla gerçekleştirildiğini söyleyen Dölen, “Müşterilerimizin maliyetlerini düşürecek her türlü yatırımı yapıyoruz. Türkiye’nin ihracatı ağırlıklı olarak Avrupa ve özellikle Almanya’ya gerçekleşiyor. Biz de buraya çalışan müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek ve onların verimliliklerini artırmak için Tırsan ile yatırım yaptık. Beraber geliştirdiğimiz 105 ürünü teslim aldık. Ayrıca Borusan Lojistik olarak 2 yıl içinde 600 adetlik aracı filomuza katacağız” dedi.Dölen, yatırımın bir diğer önemli noktasının Tırsan’ın Türk şirketi olması olduğuna işaret etti. Dölen, “Bir Türk firmasıyla bu yatırımı yapmaktan gurur duyuyoruz. Tabi Tırsan’ın Avrupa’nın 3 farklı noktasında üretim yaptığını düşünürsek bir yanıyla da Avrupalı bir marka olduğunu görüyoruz. Daha önceden almış olduğumuz Tırsan ürünlerini hala sorunsuz bir şekilde kullanıyoruz. Yeni yapmış olduğumuz araç yatırımlarımız için bu bize büyük bir referans oldu” diye konuştu.Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Okyay Öztuğran ise alınan 105 adetlik ürünle hemen operasyonlara başlayacaklarını söyledi. Intermodal taşımacılık için ciddi bir alt yapı oluşturacaklarının bilgisini veren Öztuğran “Bu araçlarımızı intermodal taşımalarda kullanacağız. İtalya-Trieste üzerinden Almanya yönlü giden bir hat oluşturuyoruz. Ayrıca konsolidasyon merkezi oluşturma çalışmalarımız da var. Almanya’da yükleri konsolide edip hem parsiyel hem full truck taşımalarda söz sahibi olacağız. Avrupalı müşteriler için de önemli tedarikçi firmalardan biri olmayı arzuluyoruz. Böylelikle Borusan’ı sadece Türkiye’den taşıma yapan bir marka değil uluslararası operasyon yapan bir marka olarak konumlandırıyoruz” diye konuştu.Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık Bölümü Operasyonlar Grup Müdürü Volkan Yıldırım, Borusan’ın her zaman topluma katkı sunan toplumdan aldığını topluma veren bir marka olduğunu söyleyerek “Bunun için Türkiye’nin markası olan Tırsan’ı seçtik” dedi.Tırsan Perdeli Mega’da yük güvenliği Tırsan mühendisleri tarafından geliştirilen K-fix sistemi ile sağlanmaktadır. K-fix, 236 farklı noktadan yük bağlama olanağı sunmaktadır. Televre üzerinde tüm araç boyunca yer alan her biri 2,5 ton yük direncine dayanıklı bağlama noktaları ile aracın iç genişliğinden ödün vermeden, yükleri Code XL standartlarına uygun olarak emniyet altına alınabilmektedir.Tırsan, Intermodel taşımacılıkta Mega semi-treylerler için Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sunmaktadır. "e-f-g-i" Vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine uyumlu olan Tren Yükleme Sistemi’nde 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunur. Tren Yükleme Sistemi sayesinde yakıt tasarrufunun artması, tamir bakım masrafı, lastik ve işletme maliyetlerini minimum seviyeye indirgenir. Ayrıca Ro-Ro taşımacılığı için özel dizayn edilen ve olası darbelere karşı ekstra koruma sağlayan, kaynaklı kayıcı sac ve güçlendirilmiş king-pin bölgesi kullanılmaktadır.Yükleme ve boşaltma esnasında 500 mm yükleme amaçlı, farklı ülke ve yük şartlarına göre +150 mm seviyelendirme özelliğine sahip çatı kaldırma sistemi de mevcuttur. Böylece farklı tip müşteriler için farklı iç net yükseklik seçenekleri sunarak, optimal bir şekilde kullanım sağlamaktadır.Tırsan’ın Tren Yüklemeli Talson Tekstil Taşıyıcı Mega Treyleri'nin üzerinde 10 binden fazla yük sabitleme sistemi ve askı çubuğu takılabilecek slot bulunuyor. Bu Talfix® paneller; yük sabitleme sistemi ve çift kat olarak da kullanılabiliyor. Talson’un kendinden destekli üst yapısı ve kataforez kaplamalı (KTL) hafif şasisi daha fazla yükleme kapasitesi sağlarken, en zorlu koşullarda dahi sağlamlık ve güvenilirliği ile öne çıkıyor. Sertifikalı ve boyalı alüminyum yan panellere ve paslanmaz özelliğe sahip Talson kutu semi-treyler panelleri sık aralıklarla birbirine perçinleşmiş şekilde üretiliyor. Küçük hasarlarda taşımacılık faaliyetleri aksamadan hızlı bir şekilde onarım imkânı sunan ve parça değişimleri hızla gerçekleştirilebilen Talson kutu semi-treyler, panellerinin sahip olduğu UV dayanımı sayesinde sararmıyor ve uzun ömürlü kullanım sunuyor.