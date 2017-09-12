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Sertrans Logistics'e yeni icra kurulu üyesi

Sertrans Logistics'e yeni icra kurulu üyesi

Tarih 12 Eylül 2017, 15:37

Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik hizmetler veren Sertrans Logistics'in yeni İcra Kurulu Üyesi, sektörün duayen isimlerinden Tony Jurkovic oldu.

Sertrans Logistics’e yeni İcra Kurulu Üyesi olarak Tony Jurkovic atandı. Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olan Jurkovic, iş hayatına 1974 yılında Taşıt Nakliyat’ta (Danzas) başladı.
Daha sonra Turksped ve Yeni Antalya Lojistik’te üst düzey yöneticilik yapan Jurkovic, Albatros – TAN Speditions firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.  43 yıllık tecrübesi ile lojistik sektörünün önde gelen isimlerinden olan Jurkovic, Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Yunanca biliyor.


 

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