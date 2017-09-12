Klasikler, güzel atlar diyarı Kapadokya'dan geçti

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12 Eylül 2017, 15:32

Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından biri olan Kapadokya, yarım asrı devirmiş tarihi otomobillere ev sahipliği yaptı. Bir döneme damga vurmuş onlarca araç, doğa mucizesi peri bacalarıyla birlikte birbirinden renkli fotoğraf kareleri oluşturdu.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen ve Mobil 1’in destek verdiği etkinlikte 40 klasik araç, 7 Eylül günü İstanbul’dan yola çıktı. 700 km’lik yolu, yaklaşık 12 saatte kat ederek Kapadokya Bölgesi’ne ulaştı. İKOD üyeleri ve ailelerinden oluşan 100 kişilik kafile 4 günlük gezi programında; Uçhisar,Göreme,Ürgüp,Ortahisar,Avanos gibi önemli noktalara ait Güvercinlik Vadisi,Uçhisar Kalesi,O Ağacın Altı, Göreme Açık Hava Müzesi,Ihlara Vadisi,Paşabağı,Zelve Vadisi, Devrent, Sunset Point, Kızılvadi,Üç Güzeller,Sallanan Köprü, Kaymaklı Yer altı Şehri’ni ziyaret etti. Bir Kapadokya klasiği olan balon turu da gezinin bir parçasıydı. İKOD araçları arasında bir döneme damgasını vurmuş, yarım asrı devirmiş Chevrolet, Ford, Buick, Cadillac,Pontiac markalarının yanı sıra; Anadol ve Murat 131 gibi yerli üretim klasik araçlar da yer aldı. Klasik otomobillerin peri bacaları arasındaki görüntüsü, bölgedeki yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Birbirinden çarpıcı ve güzel fotoğraf karesine konu olan gezi, unutulmaz anlara sahne oldu.Mobil 1’in destekleriyle yıllardır Türkiye’nin her noktasına seyahat eden İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Üyeleri, bu araçları geleceğe taşıyabilmek ve yeni nesillerle buluşturabilmek adına muhafaza edeceklerini bir kez daha ifade ettiler.