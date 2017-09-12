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ROLLS-ROYCE’un 90 ton çekme gücüne sahip MTU motorları ilk kez liman römorkörlerinde kullanılacak

12 Eylül 2017, 14:27

Sanmar Shipyards’a teslim edilecek 90 ton çekme gücüne sahip liman römorkörlerinde ilk kez yüksek devirli MTU dizel motorlar kullanılacak. Her biri 2.700 kW güç üreten 8 adet 16V 4000 M73L MTU motoru Svitzer tarafından Fas’taki Tanger-Med Limanı’nda kullanılan dört terminal römorkörüne güç verecek.

Rolls-Royce ile Sanmar Shipyards, Türkiye’de dört yeni terminal römorköründe kullanılacak sekiz MTU 4000 motorunun teslimatını kapsayan sözleşmeyi imzaladı. Sözleşme ayrıca opsiyonel olarak dört motoru daha kapsıyor. Römorkörlere her biri dakikada 1.850 devirle 2.700 kW güç üretebilen ikişer adet 16V 4000 M73L MTU motoru takılacak. MTU, Rolls-Royce Güç Sistemleri’nin bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.



Sanmar Shipyards Proje Direktörü Ali Gürün, “MTU’nun teknik desteği, hizmeti ve MTU motorlarının güvenilirliği bizim yeni Robert Allen/ Rastar 2900sx römorkörlerinde de MTU motorlarını tercih etmemizde etkili oldu” dedi. Sanmar ve MTU, 2009’dan beri yakın şekilde çalışıyor.



MTU Denizcilik ve Kamu İlişkileri Birimi Başkanı Knut Müller şunları söyledi: “Tarihte ilk kez yüksek devirli motorlar bu güç klasmanında liman römorkörlerinde kullanılacak. Bugüne kadar liman römorkörlerinde sadece ortalama 85 ton çekiş gücüne sahip orta devirli motorları kullanmak mümkün olabiliyordu. Böyle bir pazara başarılı bir şekilde giriş yapabildiğimiz için çok memnunuz.” Motorun hızı, Sanmar Shipyards’ın herhangi bir ara dişli kutusuna ihtiyaç duymadan pervaneyi kontrol edebilmesini sağlamak amacıyla bu çözüme özgü olarak dakikada 1.850 devre düşürüldü.



2018 yılı itibariyle Danimarkalı römorkaj şirketi Svitzer tarafından işletilen filoya uzunluğu 30 metrenin altında olan Robert Allen/Rastar 2900 SX terminal römorkörleri eklenecek. Römorkörler, terminal römorkaj hizmetleri kapsamında 20 yıllığına Svitzer’la anlaşan Fas’taki Tanger-Med Limanı’nda kullanılacak. Afrika’nın kuzeybatı kıyısında yer alan bu liman, Cebelitarık Boğazı üzerinden Akdeniz girişine yakınlığı ve Afrika kıtasının en yoğun ikinci konteyner limanı olması sebebiyle stratejik bir öneme sahip.



MTU ve Sanmar, yapılan bu anlaşmanın yanında yine Svitzer tarafından kullanılmak üzere 70’er ton çekiş kapasiteli iki römorka her biri 2.000 kW güç verecek dört adet 16V 4000 M63 motorunun teslimi konusunda ek bir anlaşma daha imzaladı. Yeni anlaşmalarla beraber şimdiye kadar Sanmar tarafından üretilen ve MTU motorlarıyla donatılan römork sayısı 16’ya çıktı. Sanmar Shipyards tarafından üretilen römorkör tiplerinin yarısında ise MTU motorları tercih edildi.



